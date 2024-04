L’Avv. Vincenzo Di Staso presenta alla città di Manfredonia la candidatura a Sindaco

Il 26 aprile pv, alle ore 19.30, negli spazi antistanti il “Pertugio del Monaco” (Via delle Cisterne angolo Corso Manfredi), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione a sindaco di Manfredonia dell’Avv. Vicenzo Di Staso per le prossime elezioni amministrative in programma l’8 e il 9 giugno 2024.

L’Avv. Di Staso al momento è sostenuto dalla coalizione che vede, oltre alla Lista civica del Sindaco, partiti e liste dell’area di centrodestra: Strada Facendo, UDC, Lega e Puglia Popolare. Alla conferenza stampa, aperta alla cittadinanza, saranno presenti i referenti dei soggetti aderenti alla coalizione.