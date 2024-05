Michele Santoro a Foggia

“La pace necessaria. Diserta la guerra!”, con questo titolo Michele Santoro sarà a Foggia per una nuova tappa del suo tour dedicato alla Pace con cui sta girando l’Italia e che, proprio in questi giorni, arriverà in Puglia per una prima iniziativa a cui ne seguiranno delle altre come quella nella città di Bari.

L’incontro con i cittadini foggiani avrà luogo venerdì 24 maggio alle ore 21.00 in Piazza U. Giordano (lato Palazzo degli Uffici Statali), dove Santoro sarà presente con Rita Capaccio e Antonio De Sabato.