Oggi nella Sala conferenze “Cristanziano Serricchio” di Palazzo Celestini la presentazione “Lista Più Europa con Emma Bonino” con i candidati

Le grandi questioni del nostro tempo possono trovare risposta solo in un’Italia più europea. E quindi, più unita e più democratica. È con quest’idea che nasce +Europa: per far ripartire l’Italia e farla arrivare lontano. +Europa significa +equità, +lavoro,+diritti, +sostenibilità, +sapere, +efficienza, +crescita, +unione. Durante questi 2 incontri aperti a tutti: martedì 27 febbraio, presso palazzo dei Celestini a Manfredonia alle ore 18.30 e a Foggia nella sala Rosa del Palazzetto dell’Arte ore18.00, sarà presentata la Lista Più Europa con Emma Bonino, il programma e i candidati. Saranno presenti anche Antonella Soldo e Silvja Manzi , Presidente e Tesoriere di Radicali Italiani.

Quella di +Europa con Emma Bonino non si limita a essere una semplice sfida elettorale, ma una vera e propria sfida culturale. Per affrontare le grandi questioni del nostro tempo occorrono risposte più ampie che può dare solo un’Italia più europea in un’Europa unita e democratica. Un’Europa per il benessere e contro la povertà, per le libertà fondamentali e contro ogni forma di

discriminazione, per l’accoglienza e l’integrazione con regole certe e contro l’indifferenza, per la sicurezza e contro il terrorismo. Un’Europa votata all’innovazione tecnologica e alla ricerca scientifica, alla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, alla tutela della concorrenza in un mercato apertoe alla creazione di opportunità e lavoro. Vogliamo farlo a partire dall’Italia, abbattendo i muri reali e immaginari eretti dai nazionalismi, dall’odio e dal populismo e dobbiamo farlo perché la Storia ha dimostrato dove questi portano: indietro, mai avanti. È tempo di dire che per guardare al futuro dell’Italia non serve meno Europa, anzi. Più Europa serve a “più Italia” e ad una Puglia più forte, per raccontare il grande progetto europeo abbiamo scelto l’impegno, la forza, la passione la coerenza di Emma Bonino.