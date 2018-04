A Manfredonia dal 13 al 15 aprile le prove della Coppa dei Campioni di vela

La stagione delle regate d’altura in Puglia si apre col botto. Il mare del Gargano, infatti, ospiterà dal 13 al 15 aprile le prove della “Coppa dei campioni” di vela. La competizione è organizzata dall’Ottava zona della Federazione Italiana Vela in collaborazione con i circoli velici di Manfredonia e del Gargano: Lega Navale di Manfredonia e Vieste, Yachting Club del Gargano e Centro Velico del Gargano. Le acque di Manfredonia saranno teatro delle prove a bastone, mentre la prova lunga si svilupperà da Manfredonia a Vieste.

L’evento è stato presentato questa mattina a Foggia nella sala “Fantini” di Confidustria. “Lo sviluppo del territorio arriva dal mare – ha commentato il presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice -. Emerge a chiare lettere, che la crescita della Capitanata può avvenire anche attraverso attività sportive. Il mondo industriale sta appoggiando queste manifestazioni per far capire che il territorio è pronto a ricevere eventi di carattere nazionale con migliaia di presenze al seguito. La vela, inoltre, serve anche a dare un forte impulso al turismo, ed in questo caso si tratta di turismo di qualità”.

La Coppa dei Campioni vedrà la partecipazione di una ventina di barche titolate. Ci saranno, infatti, gli equipaggi vincitori dei campionati invernali di Taranto, Brindisi, Gallipoli, Manfredonia e Bari. E poi imbarcazioni vincitrici di titoli italiani ed equipaggi che verranno a testare nuovi modelli di barche. Sabato 14 aprile, sempre a Manfredonia, è in programma il “Gran galà della vela”, in cui verranno premiati i migliori velisti pugliesi che si sono distinti nello scorso anno. “Questo è il punto di partenza della nostra mission – spiega il presidente VIII Zona Federazione Italiana Vela, Alberto La Tegola -. Stiamo portando in Puglia regate veliche di carattere nazionale, che in precedenza si svolgevano nella marine più prestigiose d’Italia. La nostra regione vanta 900 km di costa ed una grande vocazione nautica, ma bisognava assicurare la ricettività delle imbarcazioni nei grandi eventi. La città di Manfredonia e tutto il Gargano si sono rivelati il territorio idoneo per poter ospitare queste regate di prestigio. Dopo la Coppa dei Campioni, infatti, sempre in queste acque si svolgerà a luglio la ‘Coppa Aico’, un altro appuntamento nazionale che prevede la presenza di oltre 1500 partecipanti per una settimana”.

La città di Manfredonia con i suoi circoli velici è pronta per la stagione agonistica. “Le esperienze degli anni passati hanno dimostrato come la città può ospitare appuntamenti di questo prestigio – dice il sindaco Angelo Riccardi -. La vela è uno degli sport d’eccellenza che diventa un valido strumento per portare all’attenzione nazionale la nostra bella terra. Inoltre, questi eventi svolti anche ad aprile, servono a destagionalizzare il turismo, abituato a vivere il Gargano solo nel periodo estivo”.