Notte azzurra 22 agosto 2018 a Mattinata

Ha il colore del cielo agostano e del mare garganico l’ultima scommessa di promozione e valorizzazione della Farfalla Bianca del Gargano targata Circolo Ricreativo OASIS.

Dopo il successo, sia in termini di presenze che di risonanza mediatica del Festival dei Colori, svoltosi a Mattinata il 29/30/31 luglio 2018, è in programma il 22 agosto pv la NOTTE AZZURRA: una serie di eventi e spettacoli che immergeranno turisti e visitatori in una piacevole atmosfera dipinta di blu.

L’evento nasce dall’esigenza di potenziare l’appeal turistico di Mattinata, operazione che passa anche e necessariamente dall’ideazione ed organizzazione di eventi. Gli operatori turistici del territorio, per vivacizzare e dare colore al borgo in una stagione estiva mattinatese senza un vero e proprio cartellone di eventi, sinergicamente hanno condiviso il progetto NOTTE AZZURRA ideato dall’ormai collaudato team del Circolo Ricreativo OASIS.

A partire dalle ore 21.00 Mattinata si trasformerà in una scala cromatica dell’Azzurro. Per il Corso Matino ed per altre vie, allestite ed addobbate a tema, sono previsti spettacoli, eventi enogastronomici, mercatini, concerti e tanto altro.

Insieme si costruisce il futuro e la reputazione della destinazione turistica di Mattinata. Siamo soddisfatti del fatto che gli operatori abbiano sposato il nostro progetto.

PROGRAMMA

Ore 20.30 Corso Matino – Villa Comunale

Animazione e spettacoli a cura di PiccolixSempre

Ore 20.30 presso Gli Artigiani del Gusto

I Tarantati

Ore 21.00 presso La Vineria – wine bar

Dj set Pino de Costanzo

Ore 22.00 Corso Matino

Presso coppadicucococafè e Hotel Alba del Gargano

ff Jazz Band

Ore 22.30 presso Barboni di Lusso Bar

Dj set Al Pacillo

Sax Live Mt Sax – Percussioni Mauri Zamby

Ore 23.00 presso Agorà anfiteatro Villa Comunale

Paper Walls

Mercatini dell’artigianato e antiquariato allestiti dall’associazione Puglia Eventi

Si ringraziano le attività che hanno aderito all’iniziativa.