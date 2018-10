Il termine ultimo per la preiscrizione è fissato a venerdì 9 novembre 2018. La quota di partecipazione è di € 50 per il corso base e di € 25 per il corso di aggiornamento.



L’assessorato alle Attività produttive della Città di Manfredonia informa che, in relazione ai corsi di preparazione micologica, di base e di aggiornamento, finalizzati al rilascio dell’attestato di idoneità per la raccolta di funghi spontanei epigei, necessario per ottenere il permesso comunale alla raccolta funghi, ai sensi della Legge Regionale n.3/2012, il termine ultimo per la preiscrizione è venerdì 9 novembre .

“I corsi si svolgeranno presso gli uffici comunali di Palazzo della sorgente, in piazzale A. Galli”, anticipa l’assessora Innocenza Starace.

I corsi di aggiornamento, per complessive 7 ore, si terranno nella settimana dal 19 al 23 novembre in orario pomeridiano, negli orari e nelle giornate che saranno comunicate successivamente sul sito istituzionale.

I corsi di base, per la durata di 13 ore, si terranno nella settimana dal 26 al 30 novembre in orario pomeridiano, negli orari e nelle giornate che saranno comunicate successivamente sul sito istituzionale.

Le adesioni dovranno essere comunicate all’Ufficio Agricoltura del Comune di Manfredonia, al numero telefonico 0884.519624 o attraverso mail all’indirizzo di posta elettronica uma@comune.manfredonia.fg.it indicando il proprio nominativo ed un recapito telefonico.

Si ricorda, infine, che la partecipazione al corso è aperta a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni, residenti nella regione Puglia. La quota di partecipazione è di € 50,00 per il corso base e di € 25,00 per il corso di aggiornamento. Le modalità di versamento sono riportate sul modello della domanda di partecipazione ai corsi, che potrà essere ritirato presso l’Ufficio Agricoltura della Città di Manfredonia o scaricato dalla sezione ‘Modulistica’ del sito web istituzionale.

