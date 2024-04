Concerto per i Dieci Anni del Festival Viator

Viator, il festival musicale dedicato ai cammini, giunge alla sua X edizione, portando avanti l’incantevole viaggio lungo gli antichi sentieri medievali e le nuove rotte, che oggi attirano moderni camminatori desiderosi di un’esperienza autentica di viaggio esteriore e interiore. Il Festival Viator celebra la bellezza dell’andare con calma, riscoprendo un ritmo umano che solo la pratica dei cammini può restituire a una società diventata troppo frenetica.

Giovannangelo De Gennaro e Michele Lobaccaro, ideatori e direttori del festival, hanno scelto di inaugurare la decima edizione del 2024 di Viator con uno speciale concerto-racconto, che offrirà uno sguardo retrospettivo sulla programmazione delle edizioni precedenti e presenterà anteprime esclusive dei concerti che caratterizzeranno il 2024.

L’evento si terrà presso la Green Cave di FestambienteSud a Monte Sant’Angelo (FG) sabato 27 aprile 2024 (ore 20.30), dove un ensemble musicale speciale composto da Giovannangelo De Gennaro, Michele Lobaccaro, Fabrizio Piepoli, Alessandro Pipino e Nicola Nesta condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i dieci anni di storia del festival, con le melodie che hanno colorato questa straordinaria esperienza.

Nato in Puglia, il Festival Viator si è diffuso anche nel nord Italia, portando artisti e intellettuali lungo i più suggestivi sentieri naturali e nei meravigliosi siti UNESCO, come Monte Sant’Angelo e Castel del Monte, arricchendo l’esperienza dei partecipanti con conoscenza, emozioni e passeggiate naturalistiche. Per ulteriori informazioni sul festival e sugli eventi in programma, si prega di visitare il sito ufficiale di Viator.

Il concerto di anteprima è organizzato in collaborazione con il festival FestambienteSud, che a sua volta celebra il suo ventennale, nella cornice del cammino evento del progetto Gargano Sacro, partito da Rignano Garganico il 25 aprile e che sabato 27 transita da Monte Sant’Angelo per continuare nei prossimi giorni verso Vieste, dove concluderà il 1° maggio.