Partecipazione a study visit per imprenditori e operatori agricoli

La study visit è una missione conoscitiva, finalizzata a far conoscere le funzionalità, le strategie gestionali e la realizzabilità di interventi riconosciuti come casi di successo (best practices) e localizzati in altri contesti territoriali.

Il Gruppo di Azione Locale DaunOfantino, con il presente avviso, intende procedere alla selezione di operatori locali (imprenditori e/o operatori agricoli) per la partecipazione a study visit, per lo scambio di buone prassi con aree rurali di altri contesti amministrativi, nell’ambito di una proposta progettuale da candidare al bando “PSR PUGLIA 2014-2020 – SOTTOMISURA 1.3/SOSTEGNO AD ATTIVITA’ FORMATIVE MEDIANTE VISITE”.

La study visit è una missione conoscitiva, finalizzata a far conoscere le funzionalità, le strategie gestionali e la realizzabilità di interventi riconosciuti come casi di successo (best practices) e localizzati in altri contesti territoriali.

Nello specifico, con le study visit il GAL DAUNOFANTINO intende favorire lo scambio di conoscenze e potenziare le capacità e le competenze degli operatori agricoli; favorire l’instaurarsi di relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative e produttive e lo sviluppo di competenze sociali; valorizzare gli agricoltori come agenti di cambiamento, anche attraverso la conoscenza di tecniche migliorative diretta (attraverso workshop tematici con esperti e visite didattiche) e l’uso di tecnologie innovative, con particolare riferimento alle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, alla biodiversità, all’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, nonché alla tutela e valorizzazione del suolo.

Le study visit sono destinate ad un massimo di 15 operatori agricoli del territorio dei Comuni dell’area daunofantina (Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia, Barletta, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli).

Il programma prevede 3 e\o 4 giornate di workshop, lezioni front office e visite educative c\o realtà individuate come best practices. Le study visit, altresì, comprendono il trasferimento A/R in pullman, lunch e pernotto con trattamento di mezza pensione (cena) in strutture appositamente individuate.

Tutti i costi relativi al viaggio A/R in pullman, al soggiorno (mezza pensione) e al vitto saranno a carico del GAL DAUNOFANTINO.

I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo l’allegato A ed il Modello B5 pubblicati assieme al presente avviso.

L’istanza dovrà essere inviata con l’indicazione del mittente e la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A STUDY VISIT – PSR PUGLIA 2014-2020 – SOTTOMISURA 1.3/SOSTEGNOAD ATTIVITA’ FORMATIVE MEDIANTE VISITE”.

La domanda dovrà pervenire a mezzo PEC (galdaunofantino@pec.it) o raccomandata del servizio postale e/o tramite consegna a mano al seguente indirizzo: GALDAUNOFANTINO srl, Cortile Arco delle Gatte, 3 – 71043 Manfredonia(FG), entro le ore 12:00 del 20/11/2018. Non fa fede il timbro postale e il tempestivo recapito dei plichi è a carico esclusivo del mittente.

Per informazioni relative alla presente manifestazioni d’interesse è possibile contattare il numero telefonico 0884.514736 l’indirizzo e-mail: info@galdaunofantino.it .

Cliccare qui per leggere e/o scaricare l’Avviso e l’allegato A

Cliccare qui per leggere e/o scaricare il Modello 5B