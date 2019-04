Angelo Riccardi revocato dall’incarico di Presidente ASI Foggia

3) l’incarico ricoperto dal Sig. Angelo RICCARDI, quale Presidente del CdA del Consorzio ASI Foggia sarebbe riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 1, c. 2, lett. I), del D. Lgs. n. 39/2013, in quanto rientrerebbe tra gli in «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», per i quali devono intendersi “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Può trattarsi quindi, a dire dell’ANAC, di un incarico avente ad oggetto funzioni di amministrazione in senso stretto e non di mera rappresentanza di interessi, che, pertanto, davano al Sig. RICCARDI funzioni gestionali dirette. In conclusione, l’ANAC riteneva sussistente, nella fattispecie, l’ipotesi di inconferibilità di incarico ai sensi dell’art. 7, c. 2 lettera c) del D.Lgs.n. 39/2013, in quanto il Sig.Angelo RICCARDI all’atto di conferimento dell’incarico di Presidente del Consorzio ASI, rivestiva la carica di Sindaco di Manfredonia.

Ciò evidenziato, i il Responsabile della Prevenzione della Corruzione a riscontro della nota innanzi richiamata ha espresso parere come da nota trasmessa ali’ ANAC in data 27 marzo 2018 prot. 572.

Successivamente, con nota prot. 42333, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha trasmesso e notificato in data 17 maggio 2018, nota acquisita al n. 960_2018 del protocollo del Consorzio ASI in medesima data, la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti-corruzione n. 453 del 9 maggio 2018, con la quale è stata accertata nel procedimento di vigilanza avviato e richiamato in premessa – previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 39/2013 – l’inconferibilità al sig. Angelo RICCARDI Sindaco di Manfredonia dell’incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di FOGGIA, conferito con deliberazione dell’ ASSEMBLEA GENERALE del CONSORZIO ASI in data 27 settembre 2017, ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera c del D. Lgs. n. 39/2013.

In ossequio alla citata delibera dell’Autorità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in data 29 maggio 2018, prot. 1052, ha dato corso ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/1990 all’avvio del procedimento di contestazione dell’inconferibilità dell’incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di FOGGIA al signor Angelo RICCARDI- Sindaco del Comune di Manfredonia con popolazione superiore a 15.000 abitanti – ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera c del D. Lgs. n. 39/2013 regolarmente notificato a mezzo PEC.

Nel corso del procedimento, innanzi richiamato, avviato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione del CONSORZIO ASI, il signor AngeloRICCARDI ha notificato al Consorzio RICORSO al Tribunale Amministrativo TAR LAZIO avverso la deliberazione dell’ ANAC n. 453 del 9 maggio 2018, chiedendone l’annullamento con le motivazioni nello stesso riportate e che vengono richiamate in questo contesto.