Programma formativo SALUTE è RELAZIONE

Sappiamo che la Salute è Relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno di fiducia, amicizia e solidarietà, è un bene che può essere goduto “in pieno” solo se condiviso. Papa Francesco invita a promuovere la cultura della gratuità e del dono, indispensabile per superare la cultura del profitto e dello scarto. Il Programma Formativo, di n° 13 incontri, inizierà il 3 maggio 2019 per concludersi il 14 giugno 2019, si svolgerà nei giorni di lunedì, mercoledì e/o venerdì dalle ore 15 alle ore 20. Il percorso formativo prevede n° 50 ore di Alta Formazione ed è rivolto alle Comunità, agli operatori ed a tutte le figure professionali impegnate ed operanti nei Servizi Sanitari, Sociali, Educativi e Socio Assistenziali Territoriali che potranno conseguire n° 50 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina nell’anno 2019 . Attraverso l’Evento Formativo si intende generare negli operatori partecipanti la consapevolezza etico-pastorale quale imprescindibile valore aggiunto nei Servizi alla Persona per la “buona e umanizzante” pratica assistenziale e di cura, le cui azioni d’intervento devono sempre essere orientate a creare virtuosi processi di Qualità e di Carità, caratterizzanti l’autentico impegno socio-assitenziale, educativo e sanitario. La formazione e lo sviluppo continuo delle risorse umane rappresentano una componente fondamentale per la realizzazione dei processi di miglioramento delle competenze individuali e, più in generale, di quelle delle organizzazioni in cui esse operano. Gli operatori sociali e sanitari devono distinguersi per il fatto che non si limitano ad eseguire in modo abile la cosa conveniente al momento, ma si dedicano all’altro con le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che questi (cioè i malati) sperimentino la loro (cioè degli operatori sanitari) ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla preparazione professionale, a tali operatori è necessaria anche, e soprattutto, la formazione del cuore. Parlare di formazione del cuore significa allora parlare di formazione dell’intelligenza, della volontà, dell’azione. È formazione all’arte d’amare che si manifesta poi principalmente nella capacità di dono e di relazione. Per questo Papa Francesco invita a promuovere una formazione che crei persone capaci di scendere nella notte senza essere invase dal buio; di ascoltare l’illusione di tanti senza lasciarsi sedurre; di accogliere le delusioni, senza disperarsi. L’ISCRIZIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI ALL’INTERO PERCORSO FORMATIVO (compresi gli interessati all’acquisizione dei crediti ECM), utile al conseguimento dell’Attestato di Formazione, si espleta presso la Segreteria Organizzativa, in Corso Roma civ. 194 – Manfredonia (FG) dal lunedì al sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Gli interessati ad acquisire anche i Crediti Formativi ECM dovranno dapprima espletare le procedure di iscrizione sopra descritte, presso la Segreteria Organizzativa, e successivamente effettuare una registrazione on-line sul sistema myecmweb.it, quest’ultima, utile ai soli fini dell’accreditamento ECM. Per parte degli incontri formativi programmati, è in corso la richiesta per ricevere, altresì, l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, all’Ordine degli Avvocati, ad Enti accreditati dal MIUR per la formazione dei docenti.

