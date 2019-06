Al via la settimana cestistica del Gargano

Da domenica 23 giugno a mercoledì 26 giugno il 2° Training Camp di Manfredonia al PalaTomaiuolo

Da giovedì 27 a sabato 29 giugno la Seconda Edizione del Torneo Nazionale Esordienti Minibasket nel Parco del Gargano

Tutto pronto per la grande settimana del basket!

23|26 GIUGNO: TRAINING CAMP MANFREDONIA- II EDIZIONE

A partire da domenica 23 giugno il PalaTomaiuolo si trasformerà in un grande Camp di Pallacanestro. 70 atleti di età compresa tra i 10 e i 18 anni, provenienti da Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Foggia, una quindicina dei quali hanno aderito al Camp con la formula comprensiva di alloggio, potranno usufruire di 4 giorni di allenamenti intensivi con uno staff tecnico di tutto rispetto.

Ospite d’onore, come lo scorso anno, Coach Francesco Raho, formatore nazionale CNA, responsabile del Settore Giovanile del Cus Torino. La novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza, come istruttore, di Coach Roberto De Florio, fresco vincitore con la Silac Angel Manfredonia del Campionato C Silver Puglia.

insieme a loro, tre volti noti della pallacanestro sipontina: Gianpio Ciociola, Coach della Sunshine Vieste e Responsabile del Settore Giovanile della Giuseppe Angel Manfredonia, Umberto Gramazio, Capitano della squadra di Serie C e Istruttore di MiniBasket e Loredana Lillo, presidente della Ssd Giuseppe Angel e Preparatore Fisico Nazionale Fip.

A latere del Camp, sempre presso il PalaTomaiuolo della Freetime, si terrà lunedì 24 giugno alle 20:30 il Workshop di approfondimento aperto a tutti i tecnici e dirigenti sportivi interessati dal titolo: “I Settori Giovanili Sportivi, gestione del gruppo e prospettive di sviluppo”.

Il Training Camp Manfredonia è organizzato e promosso dall’associazione sportivo-culturale “Gargano & Sto!” in collaborazione con Uisp e SSD Giuseppe Angel Manfredonia.

27|29 GIUGNO: MINIBASKET NEL PARCO DEL GARGANO – II EDIZIONE – MEMORIAL ISABELLA FALCONE

Senza indugio, terminato il Camp, partirà la seconda Edizione di Minibasket nel Parco del Gargano, Torneo Nazionale categoria Esordienti.

Ideata da “Gargano & STO!”, associazione sportiva dilettantistica e culturale con sede in Manfredonia che opera nel settore degli Eventi Sportivi intesi come veicolo di promozione socio-culturale e turistica del territorio, la manifestazione è organizzata in collaborazione con la Ssd Giuseppe Angel Manfredonia, Nuovo Basket Monte Sant’Angelo, Sunshine Vieste, in collaborazione con Uisp e PalaTomaiuolo. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo e della Fip Puglia.

160 mini cestisti da tutta Italia si contenderanno l’ambito trofeo: Cus Auxilium Torino, MBA Bassano del Grappa, Azzurra Basket Lanciano, Virtus Foggia, N.B. Monte Sant’Angelo, Atletica Manfredonia, Giuseppe Angel Manfredonia, Mediterranea Cerignola, Sunshine Vieste con ben 2 squadre, N.B. Lecce, N.B. San Giovanni Rotondo.

L’obiettivo del Torneo è promuovere e scoprire, attraverso lo sport, il nostro territorio, le risorse del Parco Nazionale del Gargano e delle nostre città, ricche di bellezze paesaggistiche naturali, di storia e di angoli incantevoli, noti e meno noti.

Tre gironi da quattro squadre che giocheranno in tre città diverse: Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Vieste. 30 partite in tre giorni per un Torneo entusiasmante che culminerà a Monte Sant’Angelo nella giornata di sabato 29 giugno quando, sul campo all’aperto che verrà montato al Belvedere di Monte Sant’Angelo, si svolgeranno tutte le gare di finale.

“Un enorme sforzo organizzativo sia per il Training Camp, sold out già da settimane, con allenatori di eccezione come Francesco Raho e Roberto De Florio che per il Torneo – ha commentato Giuseppe Basta, Presidente di “Gargano e STO!” – . Quest’ultimo ha coinvolto le locali società di pallacanestro della Giuseppe Angel Manfredonia, Nuovo Basket Monte Sant’Angelo, Sunshine Vieste; di rilievo la preziosa collaborazione dello staff del PalaTomaiuolo di Manfredonia; il Comune di Monte Sant’Angelo che ha messo a disposizione spazi e strutture; lo sponsor della manifestazione. Solo quando le energie positive si trasformano in sinergie costruttive è possibile scommettere sullo sport, come evento culturale e come tassello di una più ampia strategia di promozione del territorio. Vi aspetto ai nostri eventi a nome della Gargano & Sto e di tutti gli organizzatori“.

Appuntamenti imperdibili, quindi, non solo per gli appassionati di pallacanestro, ma anche per i tanti turisti di passaggio sul nostro territorio.