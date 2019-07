Ai nastri di partenza la XII^ Edizione di “Corto e Cultura Film Festival nelle Mura di Manfredonia”. Il concorso nazionale e internazionale per cortometraggi e sceneggiature organizzato dall’ “Associazione Angeli”, sotto l’attenta direzione artistica della tenace Anna Rita Caracciolo, si svolgerà nelle serate del 24-26-27 luglio presso l’accogliente sede della Lega Navale Italiana Sez. di Manfredonia. Un evento ormai atteso dal pubblico sipontino.

Anche quest’anno, e ancor più rispetto alle precedenti undici edizioni, si è registrato un record di iscrizioni di opere cinematografiche al concorso, una parte provenienti dal nostro territorio, una buona parte dal resto d’Italia e dall’estero, Russia, America, Spagna, Germania, Australia. Le Mura di Manfredonia a luglio diventano sede di interessanti incontri tra quella che Anna Rita Caracciolo ama chiamare “la famiglia del cinema”.

Il programma dell’XII^ Edizione di Corto e Cultura Film Festival prevede per il prossimo 22 luglio alle ore 19:30 la “Conferenza Stampa” presso la Terrazza della Lega Navale Italiana Sez. di Manfredonia sita all’ingresso della Banchina di Tramontana. Accolti e a far gli onori di casa, il Presidente della Lega Navale Italiana Sez. di Manfredonia, il prof. Luigi Olivieri. Su moderazione di Mariantonietta Di Sabato, giornalista e vice direttore di ManfredoniaNews.it (media partner ufficiale dell’evento) nonché giurata nella Sezione Sceneggiature in Concorso; al cospetto delle testate giornalistiche interverranno come ospite e Presidente di giuria della Sez. Cortometraggi in Concorsoil regista Gianbattista Assanti esperto in cinematografia con all’attivo di diversi film del grande schermo, il regista Vincenzo Totaro membro della giuria Sez. Cortometraggi in Concorso, il CEO-Marketing Matteo Gentile dello Smart Lab componente attivo del progetto. E poi Achille Signoriello di un’impresa per A.M.I.C.A.,Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano, proposto dall’ATS Daunia e Puglia, il regista sipontino Stefano Simone ed il Presidente dell’Associazione ANGELI, che per l’occasione riveste il ruolo di Direttrice Artistica dell’evento, l’attrice e regista Anna Rita Caracciolo.

In scaletta la presentazione delle serate a partire dal prossimo 24 luglio alle 20:30 proiezione in anteprima del film“CATTIVE STORIE DI PROVINCIA”regia di Stefano Simone; nella serata di proiezione presenzierà l’attrice Rosa Fariello con diversi attori del cast. Il 26 luglio alle 20:30 serata dedicata alla proiezione dei cortometraggi finalisti alla presenza di registi ed attori in concorso. Il 27 luglio alle 20:30 serata finale di premiazione dei cortometraggi e delle sceneggiature vincitrici.

Madrina delle serate l’attrice e miss Rosa Fariello, terza classificata al concorso Miss Globe International la cui finale si è tenuta domenica 21 ottobre 2018 a Tirana (Albania). Protagonista nello spot per la XII^ ed. di Corto e Cultura diretto da Anna Rita Caracciolo. Si alterneranno e collaboreranno tra di loro nella presentazione delle serate Felice Sblendorio, Giulia D’Onofrio e l’esilarante attore-cabarettista Filippo Totaro. La giuria della Sezione Sceneggiature in Concorso è composta dal giornalista ed avvocato Vincenzo Di Staso nel ruolo di Presidente di giuria, la giornalista Mariantonietta Di Sabato, lo sceneggiatore Daniele Marasco e lo studente Cristian Zerulo; mentre la giuria della Sezione Cortometraggi in Concorso è composta dal regista Gianbattista Assanti nel ruolo di Presidente di giuria, il regista Vincenzo Totaro, Andrea Gisoldi e la studentessa Rosa Caracciolo.

Non resta, quindi, che accendere i riflettori sulla XII^ Edizione di “Corto e Cultura Film Festival nelle Mura di Manfredonia” nella sede della Lega Navale Italiana Sez. di Manfredonia, in viale Miramare.

Non mancate, l’ingresso è libero e tutti siete i benvenuti!