Il calendario delle gare della Sim C5 Manfredonia

La Divisione Calcio a 5 ha diramato i calendari del prossimo campionato di serie A2, Girone C, che ci vedrà impegnata in questa categoria per la prima volta nella nostra storia.

Esordio da urlo per i sipontini, che ospiteranno l’ Atletico Cassano, domenica 28 settembre p.v. in un incontro

che si preannuncia esaltante e complicato.

Ultimo precedente tra le squadre, il match playoff di serie B, di tre anni or sono.

Questo il cammino dei biancocelesti:

1) Sim C5 Manfredonia – Atl.Cassano

2) Barletta- Sim C5 Manfredonia

3) Sim C5 Manfredonia- V.Rutigliano

4) Cataforio- Sim C5 Manfredonia

5) Sim C5 Manfredonia- Cus Molise (CB)

6) F.Polistena-Sim C5 Manfredonia

7) Sim C5 Manfredonia- Real Cefalù

8) Bisceglie- Sim C5 Manfredonia

9) Sim C5 Manfredonia- F. Regalbuto

10) Sammichele- Sim C5 Manfredonia

11) Sim C5 Manfredonia- Real Rogit

12) Sim C5 Manfredonia- Assoporto Melilli (SR).

13) Magic Crati- Sim C5 Manfredonia

Date

Prima giornata 28/09/2019 – Ultima giornata 25/04/2020

Soste

28/12/2019 – 04/01/2020 – 13-14/03/2020 – 11/04/2020

inizio Play Off

02/05/2020.