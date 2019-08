Al via “Gargano in Dance”

Si terrà dal 3 al 6 settembre 2019 a Mattinata la prima edizione del Camp intensivo di Danza Gargano in Dance

Gargano in Dance è un Camp Intensivo dedicato al mondo della danza, con focus su Moderno e Hip Hop, che si terrà a Mattinata presso la location dell’Hotel La Rotonda, dal 3 al 6 settembre 2019.

Il Camp è promosso e organizzato in collaborazione con Uisp e Hotel La Rotonda di Mattinata. Già da questa prima edizione Gargano in Dance sta sviluppando numeri importantissimi, sintomo sia della richiesta del territorio rispetto a manifestazioni di questo genere, sia della crescente attenzione verso percorsi professionalizzanti nel mondo della danza. I numeri di questa prima edizione:

– 10 insegnanti;

– 70 partecipanti;

– 30 ore di lezioni intensive in quattro giorni;

– ballerini professionisti e coreografi di fama mondiale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

A Gargano in Dance possono partecipare sia singoli ballerini di livello Avanzato e/o Intermedio, sia scuole di danza interessate a percorsi di approfondimento per i propri allievi nei diversi stili e generi di danze urbane e contemporanee. Ci sono ancora posti disponibili sia nella formula DAY che nella formula OPEN.

IL CORPO DOCENTI DI GID2019

Per questo suo “numero zero”, la manifestazione conta già nel suo corpo docente nomi di rilievo del panorama coreografico italiano e internazionale.

– Steve LaChance – Ballerino, coreografo e insegnante statunitense. Una carriera ricca di successi in tutto il mondo, impossibile da racchiudere in poche righe. Approda in Italia nel 1985, conosciuto al grande pubblico grazie a programmi televisivi molto seguiti. Dal 2008 è attiva anche la prima scuola di danza che porta il suo nome, la “LaChance Ballet”.

– Michele Sarcina Ballerino e coreografo italiano. Nasce come insegnante di hip hop conseguendo gli studi presso la MC Hip Hop School della Cruisin con i formatori Omid Ighani e Marisa Ragazzo. Si specializza poi nella VIDEO DANCE, conseguendo meriti e riconoscimenti come coreografo. Ha studiato con esponenti di fama mondiale, approfondendo le sue conoscenze a New York e Los Angeles.

– Zita Nagy Ballerina e coreografa professionista ungherese, ha iniziato a danzare all’età di 8 anni. Tra il 2003 e il 2009 ha partecipato a diverse competizioni internazionali vincendole. Si è trasferita a Budapest dopo il diploma e dal 2016 è insegnante presso la R3DONE di Budapest, la scuola di danza fondata da Duc Anh Tran, al momento una delle scuole di danza più importanti e di tendenza nel settore dell’Hip Hop. Il videoclip di Puri “CONO” Choreography ha raggiunto, in poco più di 6 mesi, oltre 15 milioni e mezzo di visualizzazioni su Youtube.

– Peter Valentin Ballerino e coreografo di Santo Domingo, si avvicina da bambino alla danza, seguendo suo fratello, Miguel Valentin, nelle sue lezioni di Hip Hop in varie scuole in tutta Italia. Nel 2005 entra a far parte dei Maliantes Dance Project. Nel 2006 vince il primo concorso nazionale come ballerino, giudicato da Michel Forget, Alfonso Paganini e Alex Atzewi. Nel 2010 comincia ad affermarsi a livello nazionale ed europeo e si esibisce in tour sotto la direzione coreografica del ballerino e coreografo di fama internazionale Sponky Love. Nel 2012 entra a far parte degli N.ough Company, Compagnia creata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi, partecipando a Showcase e gare in tutta Europa.

– Micky P Ballerino e coreografo italiano, specializzato in Hip Hop. Testimonial per alcuni brand emergenti come Los Santos e Starter Black Label, Micky P fa anche parte dei Dangerous Crew e di Rest in Puglia. Grazie all’esperienza formativa maturata in America, ha avuto la possibilità di sviluppare il proprio talento ed accrescere le proprie competenze studiando con insegnanti di fama mondiale. Ha consolidato la sua formazione artistica anche partecipando a progetti come Familia Rhome Mentorship Program. Insegna Hip Hop in diverse scuole pugliesi.

– Federica Soncin, Ballerina e creografa italiana. Ha studiato per 7 anni presso la sua scuola, IntiDanza dall’hiphop al contemporaneo fino all’afro. Si trasferisce a Milano, intraprendendo 2 anni di studio presso la MODULO FACTORY. Entra a far parte della Megacrew italiana N.ough, con la quale partecipa al WOD Olanda ed Italia, posizionandosi al primo posto in entrambe. Conclusi i due anni accademici, vuole continuare a studiare, lavorare e iniziare a creare per il suo futuro una realtà Italiana nuova ed interessante.

– Valentina Vernia Ballerina professionista specializzata in Hip Hop. Concorrente e finalista di Amici 18, la sua passione nei confronti della danza è così forte ed inizia così presto che Valentina la trasforma in un vero e proprio lavoro. Entra nel cast del corpo di ballo di Dance Dance Dance, talent show di Fox Networks Group Italy, in onda in prima serata da dicembre 2016 sui canali satellitari Fox Life e Fox. Ha fatto parte anche del corpo di ballo di X Factor, sotto la direzione di Roberto Ferrari. Nel 2019 ha ballato anche nelle coreografie dello show di Al Bano, 55 passi nel sole, trasmesso su Canale 5.

– Lady Cun Faya, Insegnante, coreografa e ballerina di Dancehall, classe 1994. Ha iniziato la sua carriera in Italia vincendo quasi tutte le battaglie di Dancehall freestyle 1vs1. Da quando si è trasferita a Parigi (2012) ha iniziato a creare video sul suo stile e sulla sua visione della danza. È una delle migliori ballerine della scena underground di Parigi. Ha iniziato a tenere workshop nel 2014 in Francia e all’estero e frequenta regolarmente corsi a Parigi dal 2013. Ballerina ufficiale di DJ Gruff, che ha introdotto la cultura hip hop in Italia.

– Jasmine Andriano, ballerina professionista e coreografa italiana.

– Tonio Ronzino, ballerino professionista.

Dopo essersi formati a New York e Los Angeles, sono i rappresentanti di C-FAM Italia, nonché componenti di C-FAM Olanda. Nel 2018 hanno vinto il premio Crowd Favorites al WOD. Insegnanti a Camp ed Eventi come: I Dance Camp, Flava Camp, Salento Be Dancers, WSB Winter Camp, Bounce Factory Dance Studio Bari, Easter Camp in Portogallo. Di rilievo l’esperienza presso la Chapkis Dance Family, compagnia di danza creata nel 2004, per la formazione di ballerini e coreografi professionisti, da Greg Chapkis, attuale coreografo di Daddy Yankee, Ozuna e tanti altri artisti di rilievo. Nel 2019 hanno partecipato a Italia’s Got Talent.

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni:

Gargano in Dance

+39 347 566 5222

garganoindance@gmail.com