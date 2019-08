Francesco Mazzone, il ballerino che sfida la gravità con la danza acrobatica nel cerchio

L’esibizione l’ha voluta dedicare alla sua terra natia, la Puglia, scegliendo nello specifico lo stupendo scorcio della piazzetta della Rotonda che ospita la statua ” Incontro al vertice” di Lettl, sul lungomare di Manfredonia. Una volta lì è bastato un cerchio per esibirsi in una danza acrobatica, ripreso dalla telecamera di Matteo Quitadamo.

Per Francesco Mazzone, acrobata e ballerino aereo, non è il primo rodeo: si è esibito in decine di programmi televisivi, da ‘Italia’s got talent’ ad ‘Amici’ in Italia, ma non mancano ospitate internazionali, come in ‘Spain got talent’, sul canale spagnolo Telecinco. Con un’unica costante: riuscire a sorprendere il pubblico con le sue evoluzioni acrobatiche. Tutte capaci di ridefinire i limiti della gravità.