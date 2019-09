Si butta per strada travestita da “Samara”, automobilista rischia di schiantarsi in via Scaloria

Partito dalla Sicilia, in pochi giorni, si è diffuso in numerose città italiane ed in Puglia lo stupido e pericoloso gioco del travestimento da Samara, il personaggio del celebre film horror “The ring”. Ieri sera, attorno a mezzanotte, in via Scaloria a Manfredonia, una ragazza travestita proprio dal personaggio del film del 2002, si è lanciata per strada su una macchina in corsa. La ragazza, fuggita tra le risate di due amiche nascoste tra due furgoncini parcheggiati che riprendevano tutto con un cellulare, si è dileguata rapidamente. Grande spavento per l’automobilista e per gli occupanti il veicolo che, fortunatamente, è riuscito a frenare il mezzo per tempo, evitando un pericoloso incidente. La psicosi che imperversa nelle ultime ore si sta facendo preoccupante, visto l’incosciente atteggiamento degli autori di questi pericolosi gesti che rischiano di finire in tragedia.

Giovanni Gatta