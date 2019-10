Dal Veneto alla Puglia in bicicletta per celebrare gli 80 anni del corpo dei Vigili del Fuoco: Flavio Mariotto ieri a Manfredonia

È giunto in Puglia Flavio Mariotto, il vigile del fuoco che da circa due mesi sta girando l’Italia da nord a sud con la sua bicicletta. “Questo è l’anno dell’ottantesimo anniversario della fondazione del corpo dei Vigili del Fuoco e l’anno del mio pensionamento, per questo motivo ho deciso di girare l’Italia, percorrendo principalmente tutto il perimetro costiero del nostro Paese”, così il Vigile del Fuoco itinerante. Flavio Mariotto in questi giorni di inizio Ottobre è giunto in Puglia, partendo dall’area meridionale della nostra regione è salito fino a Bari proseguendo lungo la costa fino a Manfredonia, dove è giunto ieri sera. Proprio presso la caserma dei Vigili del Fuoco della città sipontina Flavio Mariotto è stato accolto con grandissimo entusiasmo ed ospitalità. Una bella cena tra colleghi, i racconti di tanti momenti vissuti a servizio del Paese in occasione di eventi drammatici come i terremoti del centro Italia e poi, dopo la notte, di nuovo in sella alla bicicletta per riprendere il viaggio verso il Veneto. Prossima tappa Vico del Gargano. “Da circa 55 giorni-sottolinea Mariotto- sono lontano da casa. Non è facile, ma non sento la fatica, perché sono abituato a percorrere circa 20mila chilometri in bici all’anno, ma comincio ad avvertire lo stress psicologico di un’impresa concepita con l’obiettivo di unificare, anche solo idealmente, i vigili del fuoco di tutta Italia”. Una grande impresa per celebrare un corpo, quello dei Vigili del Fuoco, che rappresenta uno dei motivi d’orgoglio dell’Italia dei nostri giorni..

Giovanni Gatta