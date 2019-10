Corso gratuito di operatore elettrico e antennista organizzato da Euroambiente

Euroambiente organizza un corso di formazione gratuito di “Operatore/operatrice elettrico/a elettronico/a antennista” per giovani disoccupati o inattivi, diplomati o assolti dal diritto‐dovere all’istruzione e alla formazione, residenti in Puglia, con massimo 35 anni di età.

Un percorso formativo di 900 ore, suddivise in 450 ore di aula e laboratorio pratico e 450 ore di stage in azienda, per familiarizzare con i contesti lavorativi e allacciare i primi contatti che potranno essere utili nel lavoro. L’intento del corso è formare i professionisti del futuro in un contesto lavorativo sempre più competitivo in cui la formazione professionale diventa il vero vantaggio competitivo nel mercato del lavoro.

Le lezioni saranno tenute da docenti esperti e certificati che supporteranno i partecipanti nella pianificazione e costruzione di un progetto personale/professionale. la frequenza è obbligatoria.

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Qualifica di Operatore/Operatrice Elettrico/a, Elettronico/a Antennista, valido in tutta Italia, oltre ai certificati di Formazione Sicurezza del lavoratori ‐ rischio alto e Antincendio ‐ rischio medio.

Alla fine del corso sarà organizzato un “Career Day” che permetterà ai corsisti di conoscere le aziende del settore e di sostenere un colloquio di lavoro con le stesse.

Il corso è rivolto a un numero massimo di 18 partecipanti. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 novembre 2019 e può essere presentata con le seguenti modalità:

‐ a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, indirizzata a Euroambiente srl ‐ Viale A. Meucci

Zona Industriale Ex DI/46 ‐ 71043 Manfredonia (FG);

‐ a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: info@pec.euroambiente.com; ‐ a mano presso l’Ufficio di Segreteria dell’Organismo Formativo Euroambiente.

Le selezioni avverranno il 5 novembre 2019, il corso inizierà l’8 novembre 2019.

La sede delle lezioni è Euroambiente, Viale A. Meucci Zona Industriale Ex DI/46 ‐ 71043 Manfredonia (FG).

Per i partecipanti sarà a disposizione un servizio navetta gratuito.

Per maggiori info contattare il numero 0884.587175 o inviare una email a formazione@euroambiente.com.