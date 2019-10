“Social web & pubblicità a pagamento, Da Dove partire?” Corso rivolto ad aziende, gestori di Hotel, B&B e Ristoranti della Provincia di Foggia

Ancora un appuntamento per la formazione in provincia di Foggia. “Social web & pubblicità a pagamento, Da Dove partire?”, è il tema di questo appuntamento che si terrà il 30 ottobre alle ore 9.15, a San Giovanni Rotondo, presso l’Hotel Leon.

Il corso è rivolto a gestori di hotel, B&B e ristoranti del territorio ma anche a chi gestisce una azienda e vuole investire nel marketing on-line. La finalità è quella di offrire un aiuto concreto agli operatori turistici, per evitare scelte errate, una guida pratica e concreta per muovere i primi passi nel mondo del web marketing turistico.

Molti hanno maturato la convinzione che nell’era dei social avere un sito internet adeguato sia superfluo, in realtà si tratta di un errore strategico, inoltre ci sono rigide norme di legge e prima di iniziare a sviluppare business su internet è necessario adempiere a tutte le disposizioni previste dalla legge, altrimenti si rischiano sanzioni anche molto pesanti.

Possedere competenze in ambito web marketing è oggi una risorsa strategica fondamentale, sia per crescita professionale che per lo sviluppo economico delle aziende, per rispondere alle nuove sfide della competizione turistica

I corsi di formazione sono coordinati dal giornalista Gennaro Tedesco con la partecipazione del web strategist Luca Cannarozzo. Si occupa di social media marketing, di content creating e di web design e più in generale sviluppa strategie di marketing e comunicazione nel settore del Travel luxury, collabora con catene alberghiere (4 /5 stelle in Puglia e non solo) e con numerose agenzie digitali presenti sul territorio italiano. Blogger e contributor per alcuni magazine di riferimento del settore digital del panorama italiano come “Ninja Marketing”.

La durata del corso è di quattro ore ed è obbligatoria l’iscrizione (informazioni e prenotazioni 340/8789661). Il costo del corso è di 55 euro (45 euro per gli associati Confcommercio) ed è possibile prenotare anche il pranzo a prezzo agevolato.