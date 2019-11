Cascata di Ghiaccio, Stanza del Sale, Water Paradise, Zerobody: tutte le novità del rinnovato “Manfredi wellness”, la SPA all’avanguardia del “RegioHotel Manfredi”

Mens sana in corpore sano. Relax e benessere in un’unica soluzione: Manfredi Wellness, la SPA del RegioHotel Manfredi a Manfredonia, che da pochi giorni si presenta con un profondo restyling logistico voluto per aumentare la qualità dei servizi offerti. Nuovi e confortevoli spazi – curati anche nel design in ogni minimo particolare, creando un ambiente raffinato ed accogliente – dove prendersi cura del proprio corpo e ritemprare lo spirito dallo stress quotidiano, ritrovando il giusto equilibrio fisico e mentale.

Una rivoluzione “di forma e di sostanza” che conferma Manfredi Wellness tra le SPA d’eccellenza e all’avanguardia a livello nazionale e che costituisce un importante valore aggiunto per coloro i quali scelgono Manfredonia, il Gargano e la Puglia come meta del proprio viaggio, tutto l’anno, ed in particolar modo nei periodi destagionalizzati. Manfredi Wellness si attesta come punto di riferimento anche per i “locals” che vogliono vivere un’esperienza innovativa, efficace e totalizzante per il benessere psico-fisico. Il modo ideale per concedersi un po’ di tempo per sé stessi e/o trascorrerlo con le persone più care.

Cascata del Ghiaccio, Stanza del Sale, Water Paradise: alternando i differenti stimoli che elementi come acqua, sale, fuoco e ghiaccio rilasciano, si può raggiungere un livello di piacevole benessere che dura nel tempo. Ad essi si associano precisi trattamenti corpo che Manfredi Wellness è in grado di offrire.

IL DETTAGLIO DELLE NOVITA’

– La Cascata di Ghiaccio

Il ghiaccio prodotto dalla cascata, simile alla neve, può essere raccolto e applicato direttamente su polsi e caviglie o distribuito sugli arti inferiori e superiori, in modo da attivare il lavoro di vasi sanguigni e capillari, soprattutto dopo sedute in sauna o in bagno turco.

– La Stanza del Sale

La terapia del sale ha dimostrato di alleviare i problemi respiratori: il sale è in grado di penetrare il sistema respiratorio, di alleviare bronchiti, asma e allergie.

– Water Paradise (docce emozionali)

I getti dei soffioni alternano in automatico il piacere di tre differenti docce, diverse per calore, colore e aroma, avvolgendo l’ospite in un abbraccio di benessere.

– Nuova Sala Relax con Tisaneria

Un nuovo ambiente dove prendersi il proprio tempo sorseggiando delle rigeneranti tisane.

La grande novità è ZEROBODY, la tecnica di rilassamento profondo attraverso il galleggiamento in acqua. Zerobody unisce gli straordinari benefici fisici e mentali dell’assenza di gravità: il corpo resta sospeso su 400 litri di acqua calda senza alcun contatto con il liquido grazie ad una morbida membrana. Il sistema nervoso centrale è liberato da ogni stimolo esterno e il cervello può esprimere tutto il suo straordinario potenziale, mentre il corpo si rilassa e rigenera.

Tra i servizi confermati ci sono:

– Vasca Idroterapica Riscaldata (rinnovata)

con getti di acqua per il massaggio cervicale e plantare;

– Sauna (rinnovata).

Un classic intramontabile che offre benefici tramite il calore in un ambiente ristretto

– Bagno di Vapore.

Altro classico per un’esperienza di depurazione epidermica e rispratoria grazie al vapore.

Manfredi Wellness è aperto tutti i giorni ed offre anche abbonamenti dai 5 ai 10 ingressi, oltre a molte altre soluzioni che includono anche la cena, camera e colazione.

All’interno sono disponibili spogliatoi differenziati per donne, uomi e portatori di handicap.

L’ingresso in spa e massaggi sono riservati ai maggiori di 18 anni.

E’ possibile chiedere informazioni e prenotare in qualsiasi momento presso il front desk o contattando il numero 0884530122.

Sul sito di Regiohotelmanfredi.it sono già pubblicate le offerte benessere e le descrizioni dei servizi

link http://www.regiohotel.it/it/offerte-speciali/manfredi-wellness-ingressi-e-abbonamenti-313.html