Tasso interroga il MIT sul Porto Alti Fondali di Manfredonia

• l’imprenditoria locale ha fatto affidamento sull’infrastruttura, consolidando i traffici connessi all’agricoltura, attirando traffici commerciali innovativi — come quelli della «green wind energy» — e cercando di sviluppare traffico turistico con navi crocieristiche;

• i lavoratori portuali ed i cittadini di Manfredonia chiedono con forza di non dover scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti come il diritto al lavoro e quello alla salute, declinato nell’accezione della sicurezza sui luoghi di lavoro –:

• quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, a sostegno di un’opera strategica per tutta l’area economica dell’Alta Puglia, del Molise e della Basilicata, anche in considerazione dell’attuazione della Zona economica speciale adriatica che, senza il porto, vedrebbe venir meno il requisito legale per la sua costituzione. (5-03162)

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA ILLUSTRATA DAL SOTTOSEGRETARIO ON. ROBERTO TRAVERSI:

In relazione al quesito posto, l’Autorità di Sistema del Mar Adriatico Meridionale ha rappresentato quanto segue:

Considerate le restrizioni e le limitazioni all’uso del Bacino Alti Fondali imposte nel tempo – su tutte con una Ordinanza della Capitaneria di Porto del 2002 – basate su studi e approfondimenti tecnici del competente Provveditorato alle Opere Pubbliche, l’Autorità di Sistema del Mar Adriatico Meridionale si è proposta di perseguire, con riguardo alle opere strutturali, i seguenti obiettivi:

1) inquadrare le opere in esame nell’ambito delle vigenti normative tecniche che disciplinano la valutazione della sicurezza strutturale;

2) adottare i provvedimenti per l’adeguamento delle opere in termini strutturali;

3) stimare l’evoluzione dei fenomeni di degrado;

4) stabilire l’idoneità dell’opera all’esercizio dell’uso al quale è attualmente soggetta;

5) valutare la congruità dei costi previsti nel progetto definitivo del 2009, tenuto conto dello stato delle strutture e della nuova disciplina normativa in vigore.

L’ultimo progetto deputato al recupero strutturale dell’opera denominato “Progetto definitivo degli interventi di straordinaria manutenzione alle opere strutturali del Porto Isola di Manfredonia”, datato 2008, sempre a cura del competente Provveditorato, non è stato favorevolmente valutato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Per affrontare tale problematica, considerata l’estrema complessità delle attività richieste, è stato affidato apposito incarico di consulenza professionale specialistica per le valutazioni sulla sicurezza strutturale delle opere in argomento. Sono quindi in corso una serie di verifiche documentali e strumentali su ogni componente strutturale, al fine di poter finalizzare gli obiettivi su esposti.

Al termine delle verifiche, previsto per la fine del corrente anno, l’Autorità sarà in grado di individuare le opportune azioni da intraprendere sia per il mantenimento delle attuali condizioni d’uso che per il superamento delle restrizioni vigenti.

Infine, quanto alla realizzazione di un nastro trasportatore da parte del locale Consorzio ASI, opera mai collaudata, non funzionale e mai consegnata, l’Autorità di Sistema Portuale ha rappresentato di essersi adoperata nei confronti del Consorzio ASI per la sua rimozione.