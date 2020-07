Emiliano e Piemontese lunedì a Foggia per inaugurazione biblioteca La Magna Capitana

Taglio del nastro lunedì 13 luglio 2020, alle ore 11.30, per la Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia che, grazie all’intervento della Regione Puglia, ritorna alla città più grande, bella e accessibile, con nuovi spazi e servizi.

L’evento vedrà la partecipazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria Raffaele Piemontese, del sindaco di Foggia Franco Landella, del presidente della Provincia Nicola Gatta, del prefetto di Foggia Raffaele Grassi.

Insieme alla direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi, che farà gli onori di casa, interverranno anche Lucia Di Palo, presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Puglia e Patrick Horne, capo Ufficio politico, economico e commerciale del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli. Saranno presenti il dirigente regionale della Sezione Provveditorato Economato Mario Antonio Lerario, e il direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia Aldo Patruno.

“Lunedi sarà una bella giornata per Foggia e per la Puglia – dichiarano il presidente Emiliano e l’assessore Piemontese – La Magna Capitana è un patrimonio culturale di enorme valore per l’intera comunità. Finalmente questo grande spazio sta per tornare nella piena disponibilità dei cittadini grazie al lavoro e alla determinazione della Regione Puglia che ha realizzato l’opera e dato nuova prospettiva ai lavoratori. Siamo felici di dare a questo evento una dimensione internazionale con la partecipazione e il contributo del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, che ringraziamo sin d’ora”.

Tra le novità che verranno presentate ci sono anche alcuni articoli high-tech, frutto di un progetto di sovvenzione della Missione diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia: l’obiettivo è contribuire al potenziamento delle abilità STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nella popolazione locale, attraverso la creazione di un piccolo maker space, ad integrazione di progetti digitali già previsti dalla biblioteca come il fab lab.

Per rispettare le misure anti Covid-19, l’inaugurazione non sarà aperta al pubblico: l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Biblioteca.

L’apertura al pubblico sarà nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 15.00 esclusivamente su prenotazione per garantire la massima sicurezza degli utenti.

Obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero 0881.706413, o scrivendo una e-mail all’indirizzo info@lamagnacapitana.it. L’ingresso è consentito agli utenti prenotati muniti di mascherina, con il rispetto della distanza di almeno un metro, e l’igienizzazione delle mani con i numerosi dispenser dislocati in biblioteca. Sarà possibile tornare a studiare in biblioteca portando con sé anche libri propri.

Sempre su prenotazione, con le stesse modalità, sarà possibile accedere alla Biblioteca dei Ragazzi. I bambini e i loro genitori, accompagnati da un bibliotecario, potranno scegliere i libri direttamente dagli scaffali della rinnovata Sala.

Lunedì 13 alle ore 17.30, il “raccontalibri” Sergio Guastini incontrerà i piccoli lettori della Magna Capitana. Anche in questo caso i posti sono numerati e da prenotare con le modalità già indicate.

A causa dell’emergenza sanitaria, la Biblioteca osserverà temporaneamente i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Tutti gli aggiornamenti e le variazioni sul portale www.lamagnacapitana.it, sull’App e sui canali social.