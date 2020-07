Raffaele Fitto ha incontrato i coordinatori regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: “L’unità del centrodestra è il valore aggiunto in questa campagna elettorale”

Questo pomeriggio (ieri, ndr) riunione molto positiva dei coordinatori regionali della coalizione di centrodestra – on. Luigi D’Eramo per la Lega, on. Mauro D’Attis per Forza Italia e on. Marcello Gemmato per Fratelli d’Italia – con il candidato presidente on. Raffaele Fitto, per un confronto organizzativo e programmatico. Ci accomuna un obiettivo: cambiare volto alla Puglia, iniziando davvero a raccontare un’altra storia che faccia dimenticare gli anni disastrosi del centrosinistra e che costruisca una vera e seria alternativa che faccia della Puglia una regione moderna ed efficiente.

