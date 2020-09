Comizio pubblico di Paolo Campo questa sera in piazza Castello alle 20.00

Lo so, ci sono le piazze virtuali e lo scambio in tempo reale con gli elettori su mille chat. Io, però, sono affezionato all’evento di piazza.

Il calore, i sorrisi, gli sguardi, la tensione mi confortano e sostengono.

Poter svolgere un ragionamento politico e programmatico in modo compiuto mi aiuta ad essere più efficace e aiuta gli elettori a compiere una scelta più consapevole.

Il 20 e il 21 settembre abbiamo la responsabilità di partecipare alla scelta del governo della Regione Puglia.

Una scelta decisiva per Manfredonia e per la Capitanata.

Da questa parte c’è chi ha prodotto risultati positivi per i cittadini, le imprese, le organizzazioni sociali praticamente in ogni settore amministrato.

Dall’altra parte c’è chi ha lasciato la Puglia 15 anni fa dopo aver impoverito la sanità, affossato l’economia, indebitato la Regione.

Da questa parte c’è chi ha lavorato e si è impegnato fattivamente per i manfredoniani e Manfredonia, ottenendo, ad esempio, la riattivazione della Manfredonia Vetro e l’incremento dei posti letto e dei reparti dell’ospedale.

Dall’altra parte c’è chi ha osteggiato ogni azione positiva per miope contrapposizione politica ed elettorale.

È decisivo che queste differenze emergano con chiarezza, quindi è necessario, anche di questi tempi, organizzare il comizio nella mia città.

Ci vediamo venerdì 11 settembre, a partire dalle 20.00, in piazza Castello. Saremo distanziati fisicamente e più vicini tra noi emotivamente. Ricordatevi di portare la mascherina e, magari, un’amica o un amico che non abbia voglia di andare a votare o non abbia deciso per chi votare il 20 e il 21 settembre. Chissà che non riesca a convincerli a votare per me.