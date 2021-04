Vaccini, Confcommercio Foggia disponibile a diventare un punto logistico

Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Foggia apre le porte della sua sede per la campagna vaccinale. È di oggi la disponibilità dell’Associazione, – che conta circa 5.000 associati sul territorio – ad aderire all’iniziativa relativa alla vaccinazione anti Sars – Cov – 2/Covid19 sui luoghi di lavoro. La lettera è stata indirizzata all’ ASL Foggia e all’assessorato alla Salute di Regione Puglia.

Confcommercio Foggia, con la sua ampia base associativa di imprenditori del settore commercio, turismo e servizi e gli oltre 20.000 loro dipendenti, si candida a essere un punto logistico per coordinare e supportare i piani aziendali per la predisposizione dei punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro.

“L’unico modo per rimettere in moto tutti i settori del terziario è quello di dare una spinta alla campagna vaccina nel – dichiarano i vertici di Confcommercio Foggia. L’auspicio è quello di creare, con il nostro contributo, le condizioni per la ripartenza economica e sociale del nostro territorio e dell’Italia intera. Abbiamo condiviso l’invito del presidente Carlo Sangalli, ci auguriamo che altre associazioni, sulla scorta del nostro esempio, vogliano contribuire alla lotta al virus Covid19: abbiamo bisogno di far ripartire la nostra economia”.