Nove tesori da scoprire a Manfredonia, in Puglia. E un “Inno alla vita” per celebrarli al meglio

Manfredonia, una città di 55mila abitanti, immediatamente a sud del promontorio del Gargano, che non compare spesso negli itinerari turistici. “Eppure è ricchissima d’arte e di storia” spiega il console Touring Michele De Meo. “Un tempo era un riferimento per la provincia e anche per la Puglia”. Per valorizzare il suo patrimonio ecco allora un’idea originale: il Club di Territorio di Manfredonia del Touring Club Italiano insieme al Gal DaunOfantino ha pensato di realizzare una serie di filmati che potessero mostrare le bellezze della città e insieme celebrarle con un accompagnamento musicale. “L’iniziativa è nata in occasione dell’ultima Pasqua. In occasione della domenica di Resurrezione, abbiamo chiesto ad amici musicisti di esibirsi davanti o all’interno di nove location identitarie di Manfredonia e del suo Comune. E abbiamo nominato il progetto Inno alla Vita“. Il successo è stato immediato, con migliaia di visualizzazioni sui canali web e social.

“La nostra speranza è quella che l’iniziativa invogli la cittadinanza a rialzarsi, perché Manfredonia deve ritornare quel punto di riferimento che era un tempo” continua De Meo. “Veniamo da un periodo difficile, tra la pandemia e il commissariamento del Comune. Noi cerchiamo in ogni modo di ripartire dal bello della nostra città: stiamo lavorando per esempio perché i beni che vedete nei video possano essere visitabili nella prossima estate”. Il Club di Territorio ha firmato anche un Patto di promozione e un Manifesto con molte altre associazioni locali, Manifesto che inizia con queste parole: “Una città che non ha paura di sbagliare, che si tuffa in mare anche quando non si vede il fondo, che in mezzo alla tempesta non dimentica di cercare l’arcobaleno, che non ha paura di quello che non conosce e ha cura e rispetto di quello che conosce, che guarda al domani, ma agisce oggi“.