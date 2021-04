Vacanze al mare, le spiagge più belle del Sud Italia

Costume e crema solare pronta? Le vacanze sono sempre più vicine e per chi non riesce proprio a farne a meno, il sapore della salsedine tra i capelli e la sabbia sui piedi si fanno sempre più palpabili. È inevitabile che per la maggior parte dei turisti la parola vacanze va di pari passi con estate e mare. Un tris storico e vincente nello stesso tempo che non tramonta mai.

Da giugno a settembre le spiagge di casa nostra sono il ritrovo preferito della maggior parte degli italiani e non solo. Diciamoci la verità: il nostro mare è amato, apprezzato ma anche invidiato da molti e alcune delle nostre coste campeggiano nei desideri di moltissimi stranieri. Le coste tricolori, ognuno a suo modo, regalano grandi scenari e mille modi diversi di divertirsi.

Non c’è distinzione e scegliere è sempre molto difficile. Certamente le spiagge del Sud Italia sono quelle che fanno più gola, più frastagliate e forse maggiormente spettacolari, da quelle est delle Puglia e della Calabria, a quelle ovest della Campania e del tacco dello Stivale, senza parlare poi delle due Isole maggiori.

Il Mediterraneo riesce a garantire mari e fondali diversi, come anche litorali, insenature e climi che variano da costa a costa, ecco perché essere confusi è più che normale. Se anche tu vorresti programmare per tempo le tue vacanze al mare non ti resta che iniziare a farti un’idea di dove andare. Cerchi un suggerimento sulle spiagge più belle del Sud Italia? Ci pensa Tramundi, la travel company online, a darti una mano con i suoi pacchetti viaggio portandoti direttamente in alcuni dei posti di mare più belli del Meridione. Tramundi ti aiuta a scegliere la destinazione ma ti confeziona anche un itinerario perfetto, stilato in base alle tue esigenze così che tu possa pensare solo al relax e al divertimento a riva mare.

Cosa fare questa estate? Una crociera in catamarano alle Isole Eolie oppure un tour in Sardegna godendosi la bellezza del mare, salpando sulle onde e arrivando in posti nei quali è difficile arrivare da terra. E se non vuoi il classico itinerario da mare e spiaggia, puoi visitare i litorali più belli ma in modo alternativa scegliendo il tour della Costiera Amalfitana oppure il trekking in Salento per addentrarti nel cuore di due luoghi simbolo del Meridione che oltre al loro mare hanno mille altri tesori paesaggistici, storici e culturali da scoprire.

Questi sono solo alcuni esempi di come una vacanza al mare può essere variegata e fuori dagli schemi. Tramundi ne sa qualcosa ed è pronta a proporti tante altre idee alternative per questa estate.