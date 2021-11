Coronavirus, bollettino regionale: 233 casi, 69 nel foggiano. I positivi attuali sono 3.830

Sono 233 i nuovi casi registrate oggi 25 novembre 2021 in tutta la Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore si è verificato anche un decesso per l’infezione al Covid-19 Coronavirus. Ben 23.525 i tamponi eseguiti.

La provincia di Foggia è la più colpita con 69 nuovi contagi. A seguire Bari con 44, Brindisi con 38, Lecce con 36, Taranto con 23 e la Bat con 21. Due i residenti fuori regione risultati positivi.

Attualmente hanno il virus 3830 pugliesi, mentre gli ospedalizzati sono 162: 143 in area non critica e 19 in terapia intensiva. 6881 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Foggia si avvicina alla soglia dei 50mila contagiati. Bari ha superato da alcuni giorni quota 100mila.