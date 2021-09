Coronavirus, bollettino regionale: 196 casi, 21 nel foggiano. I positivi attuali sono 3.048

Sono 196 i nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia su un totale di 12337 tamponi processati; 3 le persone decedute.

Il dato più alto di nuovi positivi è stato registrato nel Barese (92 casi); 10 i contagi rilevati nella provincia di Bat, 15 nel Brindisino, 21 nella provincia di Foggia, 40 in quella di Lecce, 13 nella provincia di Taranto e 5 fuori regione.

Scende ancora il numero di persone attualmente positive (3048), così come quello dei ricoverati, giunti a 201 (-17 rispetto a ieri) dei quali 181 in area non critica e 20 in terapia intensiva. Altri 270 guariti sono stati registrati oggi.