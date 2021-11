Rotice: “Il futuro industriale di Manfredonia è green con Asi Foggia ed il coinvolgimento dei cittadini: da Borgo mezzanone al Bacino Alti Fondali, potenziando anche le aree già esistenti”

Per le aree industriali di Manfredonia occorre accelerare, dopo più di vent’anni, le procedure per il completamento delle opere di urbanizzazione e relativi collaudi, per essere pronti ad attrarre investimenti legati alla filiera produttiva locale ed innovativa che non procuri danni all’ambiente ed alla salute dei cittadini. Per Manfredonia – grazie all’ammodernamento del Bacino Alti Fondali e l’istituzione delle Zone Zes e di Zona Franca Doganale – si sta per aprire una nuova stagione per l’imprenditoria e le possibilità di sviluppo economico ed occupazionale. Le proposte progettuali di insediamento saranno presentate con trasparenza e discusse con cittadini e stakeholders prima dell’approvazione. Ci sarà il massimo rigore degli organi competenti a più livelli sulla valutazione (soprattutto quella ambientale) per il rilascio dei pareri necessari. Attualmente, per quanto riguarda il Bacino Alti Fondali e la zona ex-Enichem, vi sono quattro proposte progettuali e nulla è stato deciso. Spetterà alla prossima Amministrazione comunale, unitamente ai Comuni limitrofi ed alle Istituzioni competenti – di concerto con la cittadinanza – a fare le scelte più giuste. Manfredonia ha tutte le carte in regola per riassumere il ruolo centrale di snodo per la crescita della Capitanata e della Puglia, con il Consorzio Asi Foggia ed Autorità Portuale come importanti interlocutori per l’atteso rilancio della nostra città.