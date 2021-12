Si terrà martedì 14 dicembre 2021, alle ore 17,00 presso la Sala Riunioni della Fondazione, Museo Etnografico Sipontino, in piazza S. Maria Regina, in Siponto, la presentazione del volume Argomenti Sipontini, primo della Serie Miscellanea di Lingua e Storia in Puglia, col seguente programma:

Michele Apollonio, Introduzione e Conduzione dei lavori;

Armistizio Matteo Melillo, Presentazione della Serie Miscellanea;

Mariantonietta Di Sabato, Presentazione di Argomenti Sipontini con particolare riferimento alla figura di Franco Pinto;

Interventi dei presenti.

Interverrà il Sindaco di Manfredonia, Ing. Gianni Rotice.

CONTENUTI DEL VOLUME:

M. DI SABATO, La poesia di Franco Pinto [LESP 52.2020]: «Volendo fare un bilancio degli anni trascorsi a “prendermi cura” della poesia di Franco Pinto, è importante che per prima cosa io racconti come sono venuta in contatto con questo poeta nel dialetto garganico di Manfredonia, per poi illustrare la sua poesia da un punto di vista diverso rispetto a quello che può avere un lettore corrente – il punto di vista della curatrice.»

P.a PIEMONTESE, Un’identità sipontina. Il caso della farrata. Nota storico-linguistica [LESP 52.2020]: «Nel ricercare nel vasto… patrimonio storico-culturale che la terra sipontina può vantare, un elemento in qualche modo caratterizzante il territorio… Raramente la mente corre a quello che può, a giusta ragione, essere considerato un unicum in quel panorama culinario, una sorta di apax identitario, e per la combinazione dei suoi ingredienti nonchè per la stretta accezione semantica sipontina, la farrata.»

M. APOLLONIO, Il Carnevale di Manfredonia ricordato ai tempi del Covid [LESP 52.2020]: «Il fatidico squillo di trombe di Sant’Andùne màsckere e sùne che dava inizio al Carnevale di Manfredo- nia, quest’anno non c’è stato. Il Covid ha infettato anche questa manifestazione che avrebbe portato il numero 68 dell’era moderna…»

RIGNANESE, L’antica area portuale di Siponto. Un nuovo tassello per il Parco Archeologico di Siponto [LESP 51.2018]: «Ci sono città che crescono per espansioni e stratificazioni – in parte rimodellando il materiale esistente e in parte riutilizzando l’impianto con il quale sono nate o si sono sviluppate –… Quante storie ha Manfredonia? Qual è l’inizio della sua storia? La fondazione di Siponto o la fondazione di Manfredonia? Ovvero della Siponto nuova? Fondazione e, quindi, nuova città e nuova storia?»

D. MELILLO, Il Museo Etnografico Sipontino [LESP 48.2010]: «Il Museo Etnografico Sipontino è una struttura di conservazione ed esposizione guidata di materiali e reperti demologici, prevalentemente garganici ed anche provenienti da varie zone della Daunia, della Fondazione Centro Residenziale di Studi Pugliesi “Prof. Michele Melillo” che è stata costituita per non disperdere il patrimonio culturale e di ricerca realizzato ed avviato proprio in Siponto dal prof. Michele Melillo.»

M. PEGORARI, Neoermetismo e mitologia nell’opera di Cristanziano Serricchio [LESP 49.2013]: «Con Cristanziano Serricchio (nato a Monte Sant’Angelo il 20 giugno 1922 e morto a Manfredonia il 1° settembre 2012) si può considerare chiusa la cosiddetta ‘terza generazione’ poetica del Novecento, alla quale egli amava ricondurre la genealogia ermetica e toscana della sua poesia…»

M. MELILLO, Manfredonia, La farrata [LESP 52.2020]: «Luce / e cielo / sulla montagna, / a terra / mare blu /e barche colorate.»

E. GIACHERY, Poemetti di Cristanziano Serricchio [LESP 50.2016]: «Cristanziano Serricchio ha vissuto anche negli anni tardi una fervida stagione creativa, non soltanto lirica, ma anche narrativa e teatrale. Da questa stagione è nata tra l’altro una serie di poemetti: genere oggi forse non tra i più consueti, definito, da un laconico dizionario, «composizione letteraria più breve o meno solenne del poema».»

C. SERRICCHIO, Sottačilə ʻIn soffittaʼ [LESP 48.2010]: «Me sò ngafurchjétə na matinə, / nən żaččə cchjú acquanna timbə, /nsottačilə, i jérə angórə pəččəninnə, / e nghjanèvə čittə nzópa chésə, / na mòrrə də schélə all’ascurdə / e all’attantunə nfra murə e ttrévə, / e nnən vədévə manghə na fərmichə.»

È RICHIESTO IL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI- COVID (mascherina, distanziamento, igienizzazione)