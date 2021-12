Coronavirus, bollettino regionale: nuovo record di casi (4200) e di tamponi; nel foggiano 469 casi. I positivi attuali sono 19.740

Oggi, 30 dicembre 2021, sono 4200 i nuovi positivi su oltre 93mila test processati. E’ il dato più alto di sempre.

Sei le persone decedute. Il numero maggiore di contagi è registrato nella provincia di Bari con 1251 casi, segue la provincia di Lecce con 1.003 contagi. Ancora, la Bat con 534 e il Brindisino con 514 casi. A seguire la provincia di Foggia con 469 nuovi positivi e Taranto con 311. Ben 103 casi riguardano residenti fuori regione, 15 sono i casi in via di definizione.

Attualmente sono 19.740 le persone positive. Di queste 241 sono ricoverate in area non critica e 30 sono in trattamento presso le terapie intensive degli ospedali pugliesi. Sfondato il tetto dei 300mila casi in Puglia (303.350 per l’esattezza) calcolati dall’inizio dell’emergenza. 276.642 sono le persone guarite, mentre 6.968 sono quelle decedute.