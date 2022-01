Emergenza Covid, Rotice: “Dati Manfredonia in linea con il trend. No casi gravi di ospedalizzazione”

Con l’evoluzione della viralità del virus è ulteriormente aumentato il livello di attenzione dell’Amministrazione comunale che, nella persona del sindaco G ianni Rotice – Sindaco di Manfredonia , da una settimana è in costante contatto e confronto con le competenti Autorità (Prefettura, Regione, Asl, Provincia, altri Comuni di Capitanata) – e da ieri anche i referenti degli Istituti scolastici – al fine di monitorare puntualmente la situazione ed essere pronta ad intervenire. I dati di Manfredonia, in proporzione, sono in linea con il trend nazionale e regionale e, seppur molto virale, non si registrano gravi casi di ospedalizzazione.