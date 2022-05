“Infrastrutture, Logistica, Portualità, Zes: asset strategici per lo sviluppo” venerdì 20 maggio il convegno di Impresa Puglia

“Un momento di analisi e confronto su temi strategici e di grande attualità per la Capitanata – ha dichiarato il Presidente di Impresa Puglia, Michele D’Alba – e per il ruolo che la provincia di Foggia è chiamata a svolgere per lo sviluppo del sistema Puglia nel suo complesso, ovvero per la sua proiezione nel contesto economico e produttivo nazionale ed internazionale, anche alla luce dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, partendo da un territorio che sintetizza e declina su un’area più vasta tutti i diversi temi oggetto dell’incontro”.

“Occorre una visione strategica e coordinata per ridefinire in maniera precisa l’identità ed il futuro di questo territorio, in cui Manfredonia torna ad essere fulcro e snodo”, evidenzia il Sindaco Gianni Rotice; “una città che riparte dalla sua risorsa principale, il mare, a cui per troppo tempo ha voltato le spalle non traendo beneficio dalle sue molteplici opportunità. È ora di aprirsi al mare, iniziando dall’infrastrutturazione e dalla pianificazione strategica della connessione con le principali direttrici logistico-commerciali”.