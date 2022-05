Coronavirus, bollettino regionale: 1.561 casi, 204 nel foggiano. I positivi attuali sono 41.620

Oggi in Puglia sono stati registrati 1561 casi su 13415 tamponi e 11 decessi. Nel Foggiano sono state individuate 204 nuove positività. In cima, resta Bari con 534 nuovi contagi, seguita da Lecce con 336, Taranto con 263, Brindisi con 114 e Bat con 79. Si segnalano, inoltre, 24 positività riferite a persone residenti fuori regione e 7 di persone per le quali non è stata definita la provincia di appartenenza.

Crolla il dato dei ricoverati: scendono a 332 le persone in area medica, restano 17 quelle in terapia intensiva. Scende a 41.620 il numero delle persone attualmente positive.