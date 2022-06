Gli “Angeli” degli ultimi

L’APPELLATIVO di “Angeli” lo hanno conquistato sul campo, dando una mano a chi ne aveva bisogno: ammalati, anziani, disabili, chiunque impossibilitato a provvedere autonomamente o che non aveva familiari che se occupasse.

AD AVVIARE un movimento che è andato man mano crescendo, Rita, una giovane donna dinamica e intraprendente, che ha ricevuto dalla nonna l’input per una attività che ha coinvolto tante altre donne volontarie come lei. «Mia nonna – racconta – non era più in grado di essere autonoma. L’accudivo io in tutto. Prima di lasciarci mi ha fatto promettere che avrei proseguito ad occuparmi degli anziani. Così è stato. Ho cominciato con vicini di casa bisognosi di assistenza; poi pian piano, con il passa parola sono aumentate le persone che mi hanno chiamata. Sono arrivate anche altre donne che hanno voluto condividere con me una attività a servizio del prossimo».

È COSI sorto un gruppo di donne che con assoluto spirito di volontariato ha costituito l’”Associazione di promozione sociale Angeli 2021” confluita nella confederazione europea per il volontariato “Civilis” che ha avviato il procedimento istruttorio, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per la qualificazione dell’Associazione quale Ente del Terzo settore e l’iscrizione nella specifica sezione della Regione Puglia.

L’”ASSOCIAZIONE Angeli 2021” è fortemente attiva e inserita in un contesto nel quale l’assistenza è molto richiesta da una popolazione di anziani notoriamente esuberante. «Quando ci siamo avviati – dice Rita – non credevamo che ci fosse tanta gente emarginata, sola e bisognevole di assistenza fisica ma anche morale, anche di semplice compagnia».

NELLA RICORRENZA del primo anno di attività, il presidente della “Civilis” Giuseppe Marasco ha conferito a Rita Colonna, un attestato di benemerenza ed una targa «Quale segno di riconoscenza e gratitudine per il bene profuso a favore della collettività».

Michele Apollonio