A tavola con Cedrospeziato, il cibo tra tradizione e scienza

Valentina Trimigno è una nutrizionista, Sabrina Vasciaveo una giornalista. Valentina pensava da tempo di realizzare un prontuario semplice e pratico per i suoi pazienti in cui raccogliere le risposte a quelle domande che di solito poniamo al “dottor Google” per cercare consigli sulla nostra salute. Sabrina ha avviato una collana di testi dedicati alla cucina, ed era alla ricerca di un nutrizionista per scrivere un volume della sua collana a quattro mani. Dall’incontro di questi due mondi, uno sociale e letterario e l’altro scientifico, è nato A tavola con Cedrospeziato. In uno raccoglie notizie e informazioni sul cibo di tipo antropologico e sociale accanto ad una parte pratica che raccoglie consigli sul cibo legato alle varie stagioni della vita. Non mancano ricette tradizionali rivisitate. Il tutto in un linguaggio semplice e comprensibile con informazioni corrette a differenza di quelle che, per praticità e velocità, si potrebbero andare a cercare su Google andando incontro spesso anche a teorie contrastanti che portano fuori strada e magari non hanno nessuna base scientifica. A tavola con Cedrospeziato si aggiunge quindi ai testi dedicati alla cucina della collana di Cedrospeziato, ampliando la visuale sull’importanza della corretta nutrizione nella nostra vita. Un piccolo diario che vuole mettere l’accento sui punti più salienti da tenere sempre bene a mente nei cambi di stagione, omaggiando la cucina italiana attraverso l’esempio di alcuni piatti della tradizione. Il volume sarà presentato da Valentina e Sabrina, con la moderazione di Manfrechef, venerdì 1 luglio alle ore 20:00 presso il Porto turistico. Sarà un evento a carattere “simposiale” che avrà come fil rouge la cultura del cibo quale espressione della nostra identità personale e territoriale. La presentazione sarà impreziosita da intervalli musicali e interventi di giovani impegnati nel nostro territorio in ogni aspetto legato al cibo. Lo slogan della serata è: “Cibo e/è Cultura!”. Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’AIRC (Associazione italiana ricerca contro il cancro).

Mariantonietta Di Sabato