Anche a Manfredonia il percorso di alta specializzazione biennale ITS “Food and Beverage Experience Management”

Mercoledì 10 agosto a partire dalle ore 18,00 presso l’Info Point in Piazzetta del Mercato si terrà la Conferenza stampa di presentazione del percorso di alta specializzazione biennale ITS “Food and Beverage Experience Management”. Alla presenza del Sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice e della Presidente della Fondazione ITS Giuseppa Antonaci verrà presentato questo importante percorso ideato per formare figure professionali di alto livello al fine di contribuire allo sviluppo turistico del territorio pugliese garantire, a giovani e adulti in possesso del diploma, un titolo di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Per questa ragione l’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha scelto di ospitare la Fondazione ITS per il Turismo ed i Beni Culturali della Puglia, un organismo che nasce a Lecce ed opera in tutta la regione nell’istruzione tecnologica terziaria da poco oggetto di riforma. Il Corso punta a formare un profilo che opera in qualità di responsabile Food & Beverage, che gestisce tutte le attività legate alla ristorazione, sia nell’ambito di strutture alberghiere che ristorative, sia nelle diverse forme attraverso cui si esprime una offerta ristorativa (catering, eventi enogastronomici, etc.). I temi trattati vanno dalla gestione delle risorse economiche ai servizi di organizzazione del personale, dall’approvvigionamento al controllo qualità della produzione e distribuzione di cibi e bevande, di cui la figura assume il totale coordinamento e può occuparsi della internazionalizzazione dei prodotti. Il Biennio dura 2000 ore complessive così suddivise: 1120 ore dedicate alla didattica laboratoriale d’aula, a case studies in laboratorio e/o in contesti lavorativi, attività seminariali, visite didattiche e di studio, project work; 880 ore di attività di stage. Il corso partirà in autunno, entro il 31 ottobre 2022, previa approvazione della Regione Puglia, ed è completamente gratuito (grazie al co-finanziamento della Regione Puglia e del Ministero dell’Istruzione). Partner del progetto sono: Regio Hotel Manfredi, Fondazione Premio Internazionale di Cultura Manfredi, Touring Club Italiano, l’IPEOA Michele Lecce S. Giovanni Rotondo, ENESAG, Pro loco Manfredonia, Onlyfood, Food Cost in cloud, Sea Shell, Ars Manfredonia, Slow Food, Olearia Clemente. Per maggiori informazioni consultare la pagina del sito https://www.itsturismopuglia.it/food- beverage-experience-management/. L’Ufficio Orientamento è disponibile, inoltre, telefonicamente allo 0832-700664 oppure via mail all’indirizzo orientamento@itsturismopuglia.it.

Mariantonietta Di Sabato