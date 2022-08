Coronavirus, bollettino regionale: 2092 casi, 226 nel foggiano. I positivi attuali sono 41.130

Covid in Puglia: nella giornata di oggi sono stati registrati 2092 nuovi casi su 12085 tamponi processati.

Stabile il dato delle ospedalizzazioni: 404 sono i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, mentre 17 sono le persone in terapia intensiva.

In calo ancora il numero delle persone attualmente positive (41130). A livello provinciale, 531 casi sono stati registrati nel Barese, 564 nella provincia di Lecce, 334 in quella di Taranto, 230 nel Brindisino, 226 nel Foggiano, 125 nella Bat. Completano il dato odierno 82 casi riferiti a persone residenti fuori regione (75) e di provincia non definita (7).