Tour elettorale nel foggiano per Giuseppe Conte: venerdì 2 settembre tappa a Manfredonia

L’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, capolista alla Camera nel collegio plurinominale Puglia – 01 che comprende gli uninominali di Foggia, Cerignola e Andria, candidato anche in altri quattro collegi in Lombardia, Campania e Sicilia, sarà prima a San Severo, alle 11.30 di giovedì, nel comitato M5S di corso Garibaldi 74, dopo una passeggiata in città. Alle 16.30 sarà a Vico del Gargano, in piazza San Francesco, per poi spostarsi a Vieste. La prima giornata terminerà a San Giovanni Rotondo.

Il 2 settembre ripartirà dalla sua Volturara Appula, dov’è nato. Alle 11 sarà in piazza Bilancia. Nel pomeriggio, alle 16, sarà in piazza Plebiscito a Candela. Alle 18 farà tappa a Cerignola (Centro sociale Padre Pio, vico III Melfi) e alle 21 sarà in piazza Stella a Manfredonia.