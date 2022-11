Consiglio regionale approva mozione per assunzione personale Ata

Il Consiglio regionale pugliese ha approvato all’unanimità, 38 presenti, la mozione che «impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo centrale, in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinché vengano privilegiati nelle assunzioni nelle scuole il personale Ata già in graduatoria, che ha maturato esperienza svolgendo tale ruolo nel periodo dell’emergenza Covid”; e di «adottare misure strutturali in merito all’ampliamento e alla tutela del personale Ata, con soluzioni non limitate al solo anno scolastico corrente, atte a migliorare la loro posizione lavorativa». «Una buona notizia per il personale Ata – commenta il capogruppo della Puglia domani – già inserito in graduatoria, che aspetta di essere assunto nelle scuole. Ringrazio i colleghi per aver compreso l’urgenza e l’importanza di una vertenza che riguarda oltre 2mila lavoratori in tutta la Puglia, 361 nella sola provincia di Lecce. Lavoratori che hanno svolto compiti di responsabilità e servizio importanti, come organico aggiuntivo, nei due anni della pandemia, e di cui le scuole continuano ad avere grande bisogno. Ma il mancato finanziamento da parte del Governo centrale dell’organico aggiuntivo, di fatto ha bloccato le graduatorie Ata e impedisce che queste professionalità già formate ed esperte possano essere reclutate».

