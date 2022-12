Torna FestambienteSud winter con “Il calore dell’incontro”

La VII edizione del festival evidenzia l’importanza dei momenti d’incontro offerti dalle occasioni culturali. Attesi Antonio Prencipe con la sua fisarmonica, Nabil Bey e Fabrizio Piepoli, il rapper-performer Shaone. Dal 28 al 31 dicembre 2022 nella Green Cave a Monte Sant’Angelo. Torna l’appuntamento con FestambienteSud winter, la versione invernale del festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia, che si svolgerà dal 28 al 31 dicembre 2022 nella Green Cave di Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO candidata a Capitale italiana della cultura 2025. Il tema scelto per la VII edizione del festival è “Il calore dell’incontro” e richiama il bisogno di sottolineare che la socialità necessita di momenti d’incontro offerti dalle occasioni culturali.

«FestambienteSud winter rappresenta una sorta di ritorno nella dimensione indoor. Abbiamo già celebrato per sei volte l’edizione invernale, vissuta sempre come un incontro più intimo, introspettivo e, paradossalmente, nonostante il freddo stagionale, più caldo dell’edizione estiva», afferma il direttore artistico Franco Salcuni che aggiunge: «Esistono tanti modi per incontrarsi, molti di questi non comportano nessun impegno. L’incontro nelle occasioni culturali, invece, genera una sorta di responsabilità verso il cambiamento. È soprattutto questa dimensione etica e politica, al di là di una ricercata qualità nei linguaggi, che distingue la cultura dall’intrattenimento».

La quattro giorni celebrerà dunque l’incontro, allargandosi anche alla cultura, alla sua capacità attrattiva, ma soprattutto alla dimensione sociale e politica che si porta dentro. Lo farà con un ricco programma che prevede degustazioni musicali, laboratori artigianali, mostre, presentazioni di libri e cammini.

Tra gli ospiti attesi nella Green Cave, che è la casa di FestambienteSud, ci sono Antonio Prencipe con la sua fisarmonica; Nabil Bey (voce dei Radiodervish, collaboratore di artisti come Battiato e Noa) e Fabrizio Piepoli (ex voce dei Radicanto e collaboratore di Raiz e Teresa De Sio); Shaone, rapper-performer e maestro del palcoscenico hip hop.

Non mancheranno trekking ed escursioni alla scoperta del territorio con Gargano Sacro, progetto sostenuto dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia, che affianca le azioni del triennio 2022-24 di FestambienteSud.

Il festival sarà, inoltre, l’occasione per consolidare la collaborazione con Slow Food Gargano, le imprese che animano i suoi presìdi e la rete dei tanti soggetti che collaborano con Green Cave per abitare e produrre culturalmente nel territorio.

La VII edizione di FestambienteSud winter è organizzata in collaborazione con Regione Puglia e PugliaPromozione, gode del patrocinio di Teatro Pubblico Pugliese e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Monte Sant’Angelo.