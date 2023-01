Incontro con il cast artistico de “La Bohème”, spettacolo in programma nella Stagione di Prosa 2022-2023 della Città di Manfredonia

Prende il via Artisti di stagione 2023, la rassegna degli incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa 2022-2023 ideata da Comune di Manfredonia, Compagnia Bottega degli Apocrifi e Teatro Pubblico Pugliese.

Martedì 17 gennaio nella Biblioteca Comunale di Manfredonia (in corso Manfredi 22) alle 18.00 ci sarà l’incontro con il cast artistico de “La Bohème”, l’opera integrale di Giacomo Puccini, prodotta da Altra Scena e Goldenart Production per la regia di Giancarlo Nicoletti. A guidare l’incontro ci sarà Marianna Masselli di “Teatro e Critica”.

Sarà possibile conoscere da vicino, ascoltare e porre domande agli artisti che poteranno in scena al Teatro Comunale “Lucio Dalla” l’opera integrale di Giacomo Puccini rivista dal regista Giancarlo Nicoletti. Uno spettacolo fuori dagli stilemi del tradizionale, ma pienamente fedele alla drammaturgia musicale pucciniana, senza tagli e senza compromessi.

La partecipazione è gratuita.

Artisti di Stagione 2023 è un progetto Bottega degli Apocrifi realizzato con il Teatro Pubblico Pugliese. Operazione finanziata a valere sul FSC 2014-2020 Patto per la Puglia asse di intervento IV – interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale.

Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.