Incontro con Nunzia Antonino e Carlo Bruni dopo lo spettacolo “Insight Lucrezia”. A guidare l’appuntamento di “Artisti di Stagione” sarà Marianna Masselli di “Teatro e Critica”. Giovedì 9 febbraio 2023 al Teatro Comunale “L. Dalla” di Manfredonia.

Giovedì 9 febbraio dopo lo spettacolo “Insight Lucrezia”, in scena al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia, torna l’appuntamento con “Artisti di Stagione”, la rassegna degli incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa 2022-2023 ideata da Comune di Manfredonia, Compagnia Bottega degli Apocrifi e Teatro Pubblico Pugliese.

Il pubblico potrà dialogare con l’attrice Nunzia Antonino, il regista Carlo Bruni e la compagnia Bottega degli Apocrifi. L’incontro sarà guidato da Marianna Masselli di “Teatro e Critica”.

Sarà possibile scoprire di più sulla vita di Lucrezia Borgia, una delle donne più raccontate e discusse della storia, e al contempo capire come nasce uno spettacolo che mette insieme competenze diverse. Perché “Insight Lucrezia” è una produzione Linea D’Onda – Orfeo Futuro realizzata con la collaborazione di Cantieri Teatrali Koreja – l’Amoroso – Kuziba Teatro sistemaGaribaldi progetto teatrale di rete – Circolo dei lettori/Presidio del libro di Bisceglie, da una scrittura originale di Antonella Cilento.

La partecipazione è gratuita.

Artisti di Stagione 2023 è un progetto Bottega degli Apocrifi realizzato con il Teatro Pubblico Pugliese. Operazione finanziata a valere sul FSC 2014-2020 Patto per la Puglia asse di intervento IV – interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale.

Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.