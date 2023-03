Riccardi: “Seasif, attenti ai facili entusiasmi e occhio alle polizze”

Questo mi ha fatto riflettere sulla credibilità del progetto imprenditoriale della Seasif, vista la modalità approssimativa e superficiale che ha utilizzato per presentare il progetto, in relazione alla portata dichiarata dell’investimento di centinaia di milioni di euro.

Anche l’Autorità Portuale ha più volte auspicato e richiesto la demolizione dei nastri trasportatori, come indicato nella Delibera n. 1 del Comitato di Gestione ad oggetto: Adozione Documento Pianificazione Strategica Portuale del 28.01.2020, in cui si afferma che “Lo sviluppo dell’area industriale di Manfredonia ha subito un’evoluzione ben diversa da quella prevista ed il traffico di merci granulari risulta ridotto e tale da non giustificare la messa in esercizio dei nastri trasportatori”.