Angelo Branduardi a FestambienteSud 2023 con “Confessioni di un Malandrino”

Branduardi si esibirà il 20 luglio nel suggestivo scenario dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, nel territorio della città UNESCO di Monte Sant’Angelo.

La direzione di FestambienteSud annuncia il primo artista del ricco cartellone della XIX edizione di FestambienteSud. E’ Angelo Branduardi che, il 20 luglio, nella straordinaria cornice dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, a nove chilometri dalla città UNESCO di Monte Sant’Angelo (Fg), presenta “Confessioni di un malandrino” con il quale il menestrello esegue una versione particolare dei suoi brani più celebri, in duo col polistrumentista Fabio Valdemarin. L’esibizione si basa sul violino e la chitarra di Angelo e sulla “piccola orchestra” di Fabio che, oltre al pianoforte a coda, suonerà chitarre e fisarmonica. Verranno eseguiti brani che si rifanno alla musica del periodo classico più arcaico e non mancheranno i brani più celebri legati alla carriera di Angelo.

FestambienteSud, festival di Legambiente per il Sud Italia, torna in Puglia dal 13 luglio al 5 agosto con concerti, forum, cammini e agrifood, in diverse tappe sul Gargano: 13 luglio Rignano Garganico, il 14 San Marco in Lamis, il 15 San Giovanni Rotondo, dal 20 al 22 Monte Sant’Angelo, dal 27 al 29 Mattinata, per chiudere a Vieste con la tappa finale dal 31 luglio fino al 5 agosto, diretta da Chiara Civello e dedicata al Brasile. L’acqua è il tema del 2023 con il titolo Arsura. Vincere la sete del pianeta.

——–

ANGELO BRANDUARDI – “CONFESSIONI DI UN MALANDRINO”

FESTAMBIENTESUD

20 LUGLIO 2023

MONTE SANT’ANGELO, Abbazia di Santa Maria di Pulsano

ORARI E NOTA ORGANIZZATIVA. Sarà possibile raggiungere l’Abbazia solo in possesso di ticket e con i bus navetta messi a disposizione dall’organizzazione, con corse a partire dalle ore 17 e fino alle 19.30 dal parcheggio Castello di Monte Sant’Angelo. Per il pomeriggio e fino all’ora del concerto sarà reso noto un programma di visite e degustazioni. Sarà cura del festival comunicare maggiori dettagli nell’imminenza dell’evento. Il concerto inizierà alle ore 20.30. Gratuità per i bambini fino a 9 anni. Infoline per i disabili 327 7408165.

