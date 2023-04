Torna “DEGUSTO”, in cattedra le Cantine Borgo Turrito

Continua il viaggio attraverso i sapori con Manfredi Restaurant che presenta il nuovo appuntamento DEGUSTO Puglia in tavola del 22 aprile. In collaborazione con i sommelier Cantine Borgo Turrito Wines di Borgo Incoronata e LIKE Rivista Enogastronomica ti accompagneremo a cena nelle belle sale della location in un ambiente raffinato lungo un percorso fatto di suoni, profumi, tradizione e ricerca dei piacere del palato con il meglio della cucina pugliese e in compagnia di una delle cantine più rinomate del “Tavoliere” nella produzione di vini di alta qualità, che potrete gustare in abbinamento ai piatti preparati dagli chef del Manfredi Restaurant. L’appuntamento è aperto a tutti e si può prenotare da subito al numero 0884530

Condividi l'articolo o Stampalo!