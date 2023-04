A tu per tu con i segreti del mare

ALLA SCOPERTA del mare, delle sue grandi risorse di valore culturale, scientifico, economico, turistico. È il fine della manifestazione istituita con decreto legislativo nel 2017, organizzata dalla Direzione marittima di Puglia e Basilicata Jonica, Regione Puglia e Ufficio scolastico regionale, in corso di svolgimento fino a sabato 21 prossimo. È rivolta principalmente agli studenti degli istituti scolastici per promuovere la cultura del mare nelle sue variegate opportunità in un contesto di educazione civica e ambientale.

«IL MARE – annota il comandante della Capitaneria di porto di Manfredonia, capitano di fregata Antonio Cilento – è una preziosa risorsa forse non del tutto conosciuta, apprezzata, custodita e dunque valorizzata. Per tanti aspetti è una ricchezza primaria strategica per una serie di attività che hanno accompagnato l’evoluzione delle civiltà. La Settimana blu è pertanto una illuminata opportunità per meglio e più approfonditamente conoscere questa straordinaria e vitale risorsa con una particolare sottolineatura rivolta ai giovani ai quali sono dedicati particolari incontri con diverse figure professionali esperte in vari settori delle attività marinaresche».

SEDI degli incontri sono la Lega navale italiana, il Porto turistico “Marina del Gargano”, il Museo del Mare, il Centro recupero tartarughe marine. Relatori: STV Claudia Cecato e 1°Lgt Umberto Leone, Capitaneria di porto; Mar. Magg. Alessandro Cerri, Carabinieri Manfredonia; Ten. Francesco Schiuma e M.A, Nicola D’Angelo, Sezione navale Guardia di Finanza Manfredonia; Luigi Olivieri, presidente LNI Manfredonia; Leonardo Salice, presidente Ass. Naz. Marinai d’Italia Manfredonia; Sandro D’Onofrio, Istruttore di vela LNI; Giovanni Fantetti, docente navigazione astronomica; Roberto Centonza, istruttore di vela FIV; Giovanni Simone, pres. Centro cultura del mare; Fabio Giuseppe Bisciotti, Gruppo studi subacquei LNI Foggia; Andrea Zullo, direttore porto turistico; Giovanni Furii, responsabile Centro tartarughe marine.

«TEMI di fondo – rivela Luigi Olivieri, presidente della LNI Manfredonia – fissati dall’Ufficio scolastico regionale per il Compartimento marittimo di Manfredonia, sono: il fenomeno delle micro/macro plastiche sul litorale di competenza e nelle problematiche ad esso connesse; la gestione delle biomasse spiaggiate sui litorali di competenza ed eventuale utilizzo a protezione delle dune e delle spiagge erose. Oltre duecento gli studenti partecipanti ai percorsi formativi, provenienti da vari istituti di primo e secondo grado del territorio che dovranno trasferire le conoscenze acquisite in elaborati sotto forma di audio-video, prosa o figurativa che saranno esposti in una mostra presso la Lega Navale».

L’ESORDIO con l’istituto comprensivo di San Giovanni Rotondo, a seguire gli Istituti di secondo grado “Roncalli, Fermi, Rotundi, Euclide di Manfredonia”; l’istituto di secondo grado alberghiero “Lecce” di San Giovani Rotondo e Manfredonia; l’istituto comprensivo “Croce – Mozzillo” di Manfredonia.

MANIFESTAZIONE di chiusura venerdì 21 a Bari per la premiazione degli elaborati dell’anno precedente con l’Istituto “Roncalli” tra i vincitori.

Michele Apollonio