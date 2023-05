Solidarietà e sostegno: proteste dei sindacati annullate in segno di vicinanza alle comunità colpite dall’alluvione

Abbiamo appreso, da una nota della ASL di Foggia, del rinvio a data da destinarsi della cerimonia di inaugurazione delle nuove ambulanze del 118 a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e alcuni comuni delle Marche.

Le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL desiderano esprimere la loro piena solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile calamità. In questo momento di difficoltà, siamo vicini alle famiglie delle vittime e alle comunità coinvolte, offrendo il nostro sostegno e la nostra solidarietà.

Consci dell’importanza di essere uniti in situazioni di emergenza come queste, abbiamo deciso di rinviare le iniziative di protesta programmate per venerdì 19 maggio.

Insieme, vogliamo contribuire a mitigare il dolore e a sostenere le persone che stanno affrontando questa difficile situazione. La nostra speranza è che presto le comunità colpite possano tornare alla normalità.

FP CGIL CISL FP UIL FPL

Angelo RICUCCI Marcello PERULLI Gino GIORGIONE