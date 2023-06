Mattinata Èxtraordinaria, non solo turismo balneare

Si è tenuta nella suggestiva zona Vergon del lupo, tra Mattinata e Vieste, la conferenza stampa di presentazione del programma estivo di Mattinata. Mattinata Èxtraordinaria è alla sua terza edizione con un cartellone di tutto rispetto. A presentarlo il sindaco, Michele Bisceglia, e gli assessori Paolo Valente (Industria turistica) e Rosanna Ciuffreda (Bilancio). L’incontro è stato fissato con la stampa in uno scenario inedito, come ha affermato il sindaco Bisceglia, “per dire con forza che Mattinata non è solo turismo balneare, ma un caleidoscopio di proposte e di esperienze che raccontano di una comunità aperta all’ospitalità e che ha voglia di recitare un ruolo importante nell’offerta turistica della Puglia“. Mattinata, infatti, lo scorso anno si è classificata tra le Top20 delle destinazioni pugliesi per numero di presenze, un lusinghiero risultato che però carica di responsabilità tutti gli attori di questo risultato e che va sostenuto per poterlo riottenere. Il calendario proposto è ricchissimo, dal 20 giugno al 17 settembre ogni giorno ci sarà un evento, un incontro, un concerto; cinquanta eventi rivolti a tutti: famiglie, bambini, giovani e a chiunque abbia voglia di vivere Mattinata intensamente. “Mattinata non è solo mare, ha ribadito l’assessore Ciuffreda, nell’entroterra scenari mozzafiato si offrono a qualsiasi tipo di attività e quindi un turismo differenziato. Il programma è stato cucito s’ per allietare le serate degli ospiti che vorranno venire a Mattinata, ma anche per godere di tutto quello che ci offre la natura“. La scelta della location non è stata casuale, il luogo in cui si è tenuto l’incontro di presentazione del programma infatti sintetizza tutte le risorse che la città di Mattinata può offrire: il mare, Monte Sacro, i pascoli che permettono agli allevatori la produzione di molti dei prodotti gastronomici del territorio. Un sunto, insomma, di tutto quello che la zona può offrire. Cosa interessante venuta fuori dalle domande dei giornalisti è il finanziamento delle attività. Il sindaco Bisceglia ha dichiarato che l’imposta di soggiorno è una delle fonti di finanziamento di tutte le attività. Con 175.000 presenze i conti tornano subito. L’offerta turistica dunque ripaga in termini di proposte e di attrattiva l’aspettativa di tutti coloro che scelgono Mattinata come luogo in cui trascorrere la propria vacanza. All’imposta di soggiorno va ad aggiungersi l’intercettazione di fondi per la valorizzazione del territorio e la compartecipazione di operatori che finanziano il cartellone sponsorizzando volontariamente un’offerta che, dunque, non viene più solo dall’amministrazione ma anche dai privati. Molte delle iniziative presentate in cartellone sono organizzate dalle associazioni di Mattinata, ma sono compartecipate dal comune, le associazioni si fanno carico di una parte della quota totale. Una collaborazione che rende possibili attività altrimenti impossibili da realizzare e che permettono una ricaduta economica e sociale sulla comunità. Una buona formula adottata da questa giovane e attiva amministrazione del comune garganico, un esempio lodevole che va analizzato e seguito per valorizzare ogni piccola meraviglia del nostro splendido territorio, dall’orchidea al mare e alla montagna.

Mariantonietta Di Sabato

Qui il programma:

MATTINATAEXTRA_depliant_programma_def

Foto Pasquale di Bari